scorecardresearch
 

Feedback

हरियाणा के नूंह में दर्दनाक हादसा... तालाब में डूबने से दो महिलाओं और दो बच्चों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

हरियाणा के नूंह जिले के सलाहेरी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां दो महिलाएं और उनके दो बच्चे तालाब में डूब गए. पुलिस ने बताया कि सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे. गांव वालों ने पुलिस के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया, इसके बावजूद किसी को बचाया नहीं जा सका.

Advertisement
X
तालाब में डूबने से महिलाओं व बच्चों की मौत. (Photo: Representational)
तालाब में डूबने से महिलाओं व बच्चों की मौत. (Photo: Representational)

हरियाणा के नूंह जिले के सलाहेरी गांव में बड़ा हादसा हो गया. यहां दो महिलाएं अपने दो बच्चों के साथ तालाब पर गई थीं, इसी दौरान चारों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. आसपास के लोगों को पता चला तो मौके पर पहुंचे. इसी के साथ सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने बताया कि सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे.

एजेंसी के अनुसार, गांव के रहने वाले आस मोहम्मद पेशे से किसान हैं, उन्होंने अपने खेत में एक तालाब खुदवाया था. गांव की महिलाएं अक्सर इस तालाब में कपड़े धोने जाती थीं. इसी बीच 38 वर्षीय जमशिदा और उनकी भाभी 35 वर्षीय मदीना अपनी बेटियों के साथ तालाब गई थीं. दोनों लड़कियां 10 वर्षीय सुमैया और 11 वर्षीय सोफिया तालाब में नहाने गईं, जबकि महिलाएं कपड़े धो रही थीं.

पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां अचानक गड्ढे में डूबने लगीं. उनकी मदद के लिए उनकी मांएं दौड़ीं और पानी में कूद गईं, लेकिन दुर्भाग्य से सभी की डूबने से मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों महिलाएं तैरना नहीं जानती थीं, और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में वे भी पानी में डूब गईं.

सम्बंधित ख़बरें

Lucknow inspector death (Photo- ITG)
लखनऊ: स्विमिंग पूल में डूबने से इंस्पेक्टर की मौत, पिछले साल हुए थे सस्पेंड 
MSC Elsa 3 kerala arabian sea poison
जिस बात का डर था वही हुआ... कंटेनर जहाज डूबने से अरब सागर हुआ जहरीला 
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल. (Photo: Uday Gupta/ITG)
जिन बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, उसी की..., जीवित्पुत्रिका पूजा के दिन गांव में पसरा मातम  
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल.(Photo: Pawan Kumar/ITG)
स्विमिंग पूल में डूबने से दस साल के मासूम की मौत, घटना CCTV में कैद 
साले की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )
साले की हत्या के दोषी को उम्रकैद... नूंह की अदालत का बड़ा फैसला 

यह भी पढ़ें: जिन बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, उसी की नदी में डूबने से हुई मौत... जीवित्पुत्रिका पूजा के दिन गांव में पसरा मातम

Advertisement

सूचना मिलने पर गांव वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और चारों को तालाब से बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सलाहेरी गांव में ऐसे तालाब कई खेतों में हैं, जहां पर लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए बेहद सावधान रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement