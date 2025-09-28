हरियाणा के नूंह में दर्दनाक हादसा... तालाब में डूबने से दो महिलाओं और दो बच्चों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

हरियाणा के नूंह जिले के सलाहेरी गांव में बड़ा हादसा हो गया. यहां दो महिलाएं अपने दो बच्चों के साथ तालाब पर गई थीं, इसी दौरान चारों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. आसपास के लोगों को पता चला तो मौके पर पहुंचे. इसी के साथ सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने बताया कि सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे.

एजेंसी के अनुसार, गांव के रहने वाले आस मोहम्मद पेशे से किसान हैं, उन्होंने अपने खेत में एक तालाब खुदवाया था. गांव की महिलाएं अक्सर इस तालाब में कपड़े धोने जाती थीं. इसी बीच 38 वर्षीय जमशिदा और उनकी भाभी 35 वर्षीय मदीना अपनी बेटियों के साथ तालाब गई थीं. दोनों लड़कियां 10 वर्षीय सुमैया और 11 वर्षीय सोफिया तालाब में नहाने गईं, जबकि महिलाएं कपड़े धो रही थीं.

पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां अचानक गड्ढे में डूबने लगीं. उनकी मदद के लिए उनकी मांएं दौड़ीं और पानी में कूद गईं, लेकिन दुर्भाग्य से सभी की डूबने से मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों महिलाएं तैरना नहीं जानती थीं, और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में वे भी पानी में डूब गईं.

सूचना मिलने पर गांव वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और चारों को तालाब से बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सलाहेरी गांव में ऐसे तालाब कई खेतों में हैं, जहां पर लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए बेहद सावधान रहें.

