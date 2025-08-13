scorecardresearch
 

हरियाणा: नूंह में हिंसा और आगजनी का सामने आया वीडियो, SP ने बताया अब कैसे हैं हालात

हरियाणा के नूह के मुंडका गांव में कार पार्किंग विवाद हिंसक झड़प में बदल गया था. छतों से पथराव, आगजनी और बोतल से हमला करने का दावा किया जा रहा है. SP ने कहा कि मामला केवल पार्किंग का था, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नाकाम रही. सामने आए वीडियो में हिंसा के बाद का मंजर देखा जा सकता है.

नूंह हिंसा के बाद के हालात. (Photo- Screengrab)
हरियाणा के नूंह जिले में कार पार्किंग को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. मामला हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर के पास मुंडका गांव का है, जहां गाड़ी को साइड देने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया. अब हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने किस तरह आगजनी और तोड़फोड़ की.

दो लड़कों के बीच का पार्किंग विवाद दो गुटों की लड़ाई बन गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंसा के दौरान एक पंक्चर की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया. इसी पंक्चर की दुकान के पास एक चाय की दुकान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई. इस दौरान पास में खड़ी एक ट्रक में भी तोड़फोड़ की गई. बाइक में भी आगजनी की गई, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई. एक अन्य वीडियो में इन्हें जलते भी देखा जा सकता है.

नूंह के एसपी राजेश कुमार ने आजतक से बातचीत में कहा कि दोनों युवक अलग-अलग समुदाय से थे, इसलिए मामले को कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि इलाके में अब शांति है. दरअसल, गांव की तरफ से जाने वाली सड़क पर दूसरे गांव के एक युवक ने बीच रोड पर कार खड़ी कर दी थी. जब दूसरी तरफ से आए युवक ने गाड़ी हटाने को कहा, तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया.

यह भी पढ़ें: नूंह: गाड़ी खड़ी करने के विवाद में हिंसक झड़प, पथराव-आगजनी में दर्जनों घायल, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

नूंह हिंसा का क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि दूसरे गांव के युवक ने कार से उतरकर कांच की बोतल से हमला किया, जिससे हालात बिगड़े. दोनों गुटों के लोग आमने-सामने आ गए. कहा जा रहा है कि इस दौरान छतों से पथराव किया गया, कांच की बोतलें फेंकी गईं और कुछ उपद्रवियों ने एक मोटरसाइकिल और एक दुकान में आगजनी भी की. सामने आए वीडियो में लाठी-डंडों से सड़कों पर उपद्रव और छतों पर खड़े लोगों की तस्वीरें देखी गई हैं. घटना में लगभग 10 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें बताया जा रहा है कि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है.

अलग-अलग समुदाय से थे युवक, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई

नूंह के SP राजेश कुमार ने बताया कि दोनों युवक अलग-अलग समुदाय से थे, इसलिए हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने भीड़ को हटाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पूरी तरह नॉर्मल है और गांव में शांति बहाल हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: ब्रज मंडल यात्रा के दौरान भड़की नूंह हिंसा के मुख्य किरदार कौन-कौन थे? दो साल बाद अब कहां हैं आरोपी

SP राजेश कुमार के मुताबिक, जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस की दो कंपनियां मौके पर तैनात कर दी गईं और वह खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे. पुलिस ने रात में ही एक FIR दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया. गांव के सरपंच ने भी इस मामले को कार पार्किंग से जुड़ा विवाद बताते हुए कहा कि हमले की घटना गलत थी, और उन्होंने कहा कि इसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए.

नूंह में फिलहाल शांति, कम्युनल एंगल देने की कोशिश नाकाम!

पुलिस और गांव के जिम्मेदार लोगों की कोशिशों से फिलहाल वहां माहौल शांत है. भारी पुलिस बल की तैनाती जारी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बने. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह विवाद सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था और इसे किसी भी तरह से कम्युनल एंगल में बदलने की कोशिश को सफल नहीं होने दिया गया.

