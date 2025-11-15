'अपनी लिव-इन पार्टनर से दोस्ती करवा दो...' सीनियर ने की डिमांड तो भड़का युवक, मथुरा ले जाकर किया कत्ल

गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक लिव-इन में रहने वाले कपल ने साल के प्राइवेट कंपनी कर्मचारी की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान सोनपाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से यूपी के मथुरा का रहने वाला था और गुरुग्राम के खेह गांव में किराए पर रहता था. वह इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) की एक निजी कंपनी में काम करता था.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, हत्या का मुख्य आरोपी 26 साल का कुशलपाल सिंह उर्फ कौशल उसी कंपनी में मृतक के अधीनस्थ काम करता था. वह अपनी 19 साल की लिव-इन पार्टनर के साथ मानेसर सेक्टर-1 में किराए पर रह रहा था, जो यूपी के कासगंज की रहने वाली है, जबकि कुशलपाल गोंडा का रहने वाला है.

पुलिस ने जब जांच की तो सामने आया कि मृतक सोनपाल ने कई बार आरोपी कुशलपाल के सामने कहा था कि अपनी पार्टनर से दोस्ती करा दो. इस बात से नाराज कुशलपाल ने सोनपाल को सबक सिखाने की ठान ली. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि मृतक के द्वारा लगातार की जा रही दोस्ती की डिमांड की वजह से हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें: अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग और कत्ल... जिसके साथ 3 साल से लिव इन में रह रही थी, उसी ने उतार दिया मौत के घाट

Advertisement

हत्या 4 अक्टूबर को की गई. पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन दोनों आरोपी सोनपाल को बहाने से साथ ले गए. वे उसे एक बाइक पर बैठाकर मथुरा ले गए, यह बाइक कुशलपाल ने जुलाई में पंचगांव से चोरी की थी.

कुण्डली-मनेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के रास्ते वे उसे मथुरा के कोसी कलां इलाके तक गए. वहां सुनसान जगह पर पहुंचकर पहले सोनपाल पर हेलमेट से वार किया गया. जब वह गिर पड़ा, तो कुशलपाल ने उसके गले पर सात से अधिक बार चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद दोनों शव को वहीं छोड़कर भाग गए.

4 अक्टूबर को ही सोनपाल ने अपनी बहन को मैसेज कर बताया था कि वह शाम 4:30 बजे के आसपास घर लौट आएगा और उसके बाद वे मथुरा के लिए निकलेंगे. लेकिन वह घर नहीं पहुंचा. 7 अक्टूबर को उसके जीजा ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि सोनपाल का फोन बंद आ रहा है. इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.

अवैध रिश्ते का शक, पुलिस को हत्या का अंदेशा

पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि मृतक और आरोपी के बीच लगातार अनबन चल रही थी. शुरुआती सुराग मिलते ही पुलिस को हत्या की आशंका हुई और जांच शुरू की. मुख्य आरोपी कुशलपाल को पचगांव से और लड़की को मानेसर से गिरफ्तार किया गया.

Advertisement

पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू, हेलमेट, चोरी की बाइक, मृतक का आईडी कार्ड और बैग बरामद कर लिया है. गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों से आगे भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही घटना से जुड़े और पहलुओं का खुलासा किया जाएगा. मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है.

---- समाप्त ----