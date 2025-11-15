scorecardresearch
 

'अपनी लिव-इन पार्टनर से दोस्ती करवा दो...' सीनियर ने की डिमांड तो भड़का युवक, मथुरा ले जाकर किया कत्ल

गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करने वाले युवक की हत्या कर दी गई. जांच में पता चला कि मृतक अपने साथ काम करने वाले युवक से कह रहा था कि अपनी लिव इन पार्टनर से दोस्ती करवा दो. फिलहाल पुलिस ने लिव इन में रहने वाले कपल को हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया है. इस कपल ने मथुरा ले जाकर सीनियर की हत्या की थी.

लिव इन पार्टनर से दोस्ती करना चाहता था सीनियर. (Photo: Representational)
लिव इन पार्टनर से दोस्ती करना चाहता था सीनियर. (Photo: Representational)

गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक लिव-इन में रहने वाले कपल ने साल के प्राइवेट कंपनी कर्मचारी की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान सोनपाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से यूपी के मथुरा का रहने वाला था और गुरुग्राम के खेह गांव में किराए पर रहता था. वह इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) की एक निजी कंपनी में काम करता था.

एजेंसी के अनुसार, हत्या का मुख्य आरोपी 26 साल का कुशलपाल सिंह उर्फ कौशल उसी कंपनी में मृतक के अधीनस्थ काम करता था. वह अपनी 19 साल की लिव-इन पार्टनर के साथ मानेसर सेक्टर-1 में किराए पर रह रहा था, जो यूपी के कासगंज की रहने वाली है, जबकि कुशलपाल गोंडा का रहने वाला है.

पुलिस ने जब जांच की तो सामने आया कि मृतक सोनपाल ने कई बार आरोपी कुशलपाल के सामने कहा था कि अपनी पार्टनर से दोस्ती करा दो. इस बात से नाराज कुशलपाल ने सोनपाल को सबक सिखाने की ठान ली. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि मृतक के द्वारा लगातार की जा रही दोस्ती की डिमांड की वजह से हत्या कर दी.

हत्या 4 अक्टूबर को की गई. पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन दोनों आरोपी सोनपाल को बहाने से साथ ले गए. वे उसे एक बाइक पर बैठाकर मथुरा ले गए, यह बाइक कुशलपाल ने जुलाई में पंचगांव से चोरी की थी.

कुण्डली-मनेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के रास्ते वे उसे मथुरा के कोसी कलां इलाके तक गए. वहां सुनसान जगह पर पहुंचकर पहले सोनपाल पर हेलमेट से वार किया गया. जब वह गिर पड़ा, तो कुशलपाल ने उसके गले पर सात से अधिक बार चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद दोनों शव को वहीं छोड़कर भाग गए.

4 अक्टूबर को ही सोनपाल ने अपनी बहन को मैसेज कर बताया था कि वह शाम 4:30 बजे के आसपास घर लौट आएगा और उसके बाद वे मथुरा के लिए निकलेंगे. लेकिन वह घर नहीं पहुंचा. 7 अक्टूबर को उसके जीजा ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि सोनपाल का फोन बंद आ रहा है. इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.

अवैध रिश्ते का शक, पुलिस को हत्या का अंदेशा

पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि मृतक और आरोपी के बीच लगातार अनबन चल रही थी. शुरुआती सुराग मिलते ही पुलिस को हत्या की आशंका हुई और जांच शुरू की. मुख्य आरोपी कुशलपाल को पचगांव से और लड़की को मानेसर से गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू, हेलमेट, चोरी की बाइक, मृतक का आईडी कार्ड और बैग बरामद कर लिया है. गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों से आगे भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही घटना से जुड़े और पहलुओं का खुलासा किया जाएगा. मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है.

