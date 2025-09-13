scorecardresearch
 

अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग और कत्ल... जिसके साथ 3 साल से लिव इन में रह रही थी, उसी ने उतार दिया मौत के घाट

वो अफेयर जो चोरी-छिपे लिव-इन तक पहुंचा… वही रिश्ता झगड़ों, ब्लैकमेलिंग और शक की आग में जलकर कत्ल की वारदात में बदल गया. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला को उसके ही लिव-इन पार्टनर ने गोली मार दी. चीख-पुकार के बीच पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, वहीं महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान बच नहीं सकी.

लिव इन पार्टनर ने कर दी महिला की हत्या. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जब पुलिस ने वारदात की तफ्तीश की तो पूरी कहानी सामने आ गई. पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या उस व्यक्ति ने की, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ पकड़ लिया है. इस पूरी वारदात के पीछे अवैध संबंध, विवाद और ब्लैकमेलिंग की बातें सामने आ रही हैं.

एजेंसी के अनुसार, यह पूरी कहानी ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके की है. ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्टेडियम के पास गोली चलने की घटना हुई है. इस पर तत्काल CSP और थाना प्रभारी पड़ाव मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर महिला खून से लथपथ पड़ी थी और आरोपी अरविंद हथियार लेकर खड़ा था. 

आसपास भारी भीड़ मौजूद थी, ऐसे में पुलिस के लिए आरोपी को पकड़ना चुनौती बन गया. अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए टियर गैस का इस्तेमाल किया और धुएं की आड़ में आरोपी को काबू में कर लिया.

ग्वालियर में सनकी युवक का आतंक 

यह भी पढ़ें: दोस्ती, धोखा और मर्डर... दोस्त की बीवी से अवैध संबंध के शक में गई BJP नेता की जान, ऐसे खुला राज

पुलिस जांच में सामने आया कि महिला नंदिनी और अरविंद पिछले तीन साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. अरविंद विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं, जबकि नंदिनी भी शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा भी है. नंदिनी और अरविंद दोनों के बीच आए दिन विवाद और झगड़े होते रहते थे. नंदिनी ने पहले भी अरविंद पर हमला करने और जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में वह अपने बयान से मुकर गई थी.

हाल ही में नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं अरविंद का आरोप था कि नंदिनी उसकी संपत्ति हड़प चुकी थी और उसे बार-बार झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही थी. इसके अलावा नंदिनी के अन्य लोगों से संबंध होने की आशंका भी अरविंद को थी. पुलिस के अनुसार, इन्हीं विवादों, ब्लैकमेलिंग और अवैध रिश्तों की वजह से यह हत्या हुई.

जांच में यह भी सामने आया है कि नंदिनी का क्राइम रिकॉर्ड रहा है. साल 2017 में उसने दतिया में अपने कथित पति की हत्या के आरोप में करीब साढ़े चार साल जेल में बिताए थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

