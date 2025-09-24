scorecardresearch
 

हरियाणा में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, लाडो लक्ष्मी योजना से जानें किसे होगा फायदा

हरियाणा सरकार गुरुवार से 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम वाली महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह पंचकूला से पोर्टल लॉन्च करेंगे.

हरियाणा सरकार ने योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट बनाई है. (File Photo: PTI)
हरियाणा सरकार गुरुवार से राज्य की बहुप्रतीक्षित 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना के पहले चरण में उन महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है.

योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों में कैंप और कार्यक्रम आयोजित किए हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह पंचकूला से पोर्टल और पंजीकरण प्रक्रिया लॉन्च करेंगे.

इस दौरान कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से और कैबिनेट मंत्री अनिल विज अंबाला से योजना की शुरुआत करेंगे.

हरियाणा सरकार ने 5000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया

सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान पहले ही कर दिया है. माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवंबर से पहली किस्त जारी कर दी जाएगी.

पंजाब में महिलाओं से किए वादे का क्या हुआ?

हरियाणा जहां महिलाओं को आर्थिक मदद देने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है, वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब अभी तक अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया है.

चुनावों से पहले आप सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन साढ़े तीन साल बाद भी यह योजना लागू नहीं हो सकी. हालांकि, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल के इंटरव्यू में दावा किया है कि इसे अगले साल के बजट में लागू किया जाएगा.

