हरियाणा: सांप ने डसा, शख्स बोरी में भरकर ले गया अस्पताल… टेबल पर रखा तो भाग खड़े हुए डॉक्टर

हरियाणा के सोनीपत में एक हैरान करने वाली घटना हुई, जहां 52 वर्षीय शंकर को सांप ने डस लिया, लेकिन घबराने की बजाय उसने सांप को पकड़कर बोरी में बंद किया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गया. डॉक्टर की टेबल पर बोरी रखते ही हड़कंप मच गया.

सांप बाद में मंदिर में चला गया. (Photo: Screengrab)
हरियाणा के सोनीपत से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां 52 वर्षीय शंकर नाम के शख्स को सांप ने डस लिया, लेकिन घबराने की बजाय उसने उसी सांप को पकड़कर कट्टे (बोरी) में बंद कर लिया और इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया.

घटना रविवार रात करीब 8 बजे की है. शंकर अपने दोस्तों के साथ कोर्ट पुलिस चौकी के पास बैठा थे, तभी एक बड़े सांप ने उनके हाथ पर काट लिया. शंकर ने तुरंत दूसरे हाथ से सांप को पकड़ लिया और पास की दुकान से कट्टा लाकर उसमें बंद कर दिया. इसके बाद वह दोस्तों के साथ सिविल अस्पताल पहुंचे.

डॉक्टर कुर्सी छोड़कर भागे
अस्पताल पहुंचते ही शंकर ने डॉक्टर को बताया कि उसे सांप ने काटा है और इलाज करते हुए यह भी कहा कि सांप को वह साथ लाया है. इतना कहते ही उसने डॉक्टर की टेबल पर कट्टा रख दिया. कट्टे में सांप होने की बात सुनते ही इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया और डॉक्टर कुर्सी छोड़कर बाहर भाग खड़े हुए.

मंदिर में घुस गया सांप
इसी बीच जब शंकर सांप को बाहर छोड़ने के लिए निकला तो अचानक वह कट्टे से निकल गया और अस्पताल के गेट के पास बने मंदिर में घुस गया. इससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि बाद में शंकर ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

युवक को लगा इंजेक्शन
डॉक्टरों ने शंकर को शुरुआती इलाज देते हुए इंजेक्शन लगाए और रोहतक रेफर कर दिया. लेकिन शंकर रोहतक न जाकर मुरथल के एक सपेरे के पास पहुंचा और वहां से दवाई लेकर लौट आया. शंकर का कहना है कि उसने सांप को इसलिए साथ लाया था ताकि डॉक्टर प्रजाति देखकर सही इलाज कर सकें.

सांप काटे तो क्या करें?
अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए और शांत रहना चाहिए. मरीज को ज्यादा हिलना-डुलना नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे जहर शरीर में तेजी से फैल सकता है. कोशिश करें कि पीड़ित को आराम से लिटा दें और काटे गए हिस्से को स्थिर रखें. घाव पर न तो चीरा लगाना चाहिए और न ही उसे चूसना चाहिए.

बर्फ की सिकाई या कोई घरेलू नुस्खा अपनाने की बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए. अगर संभव हो तो सुरक्षित दूरी से सांप की पहचान कर लें ताकि डॉक्टर सही इलाज कर सकें. मरीज को पानी, शराब या किसी तरह की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देनी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण है कि समय बर्बाद किए बिना तुरंत चिकित्सा सहायता ली जाए.

---- समाप्त ----
पवन कुमार की रिपोर्ट
