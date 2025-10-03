हरियाणा: पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में युवक गिरफ्तार, 4 साल से हो रही थी बातचीत

हरियाणा की पलवल पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में कोट गांव से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए शख्स पर व्हाट्सएप के जरिए पिछले चार साल से पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में रहने का आरोप है. उसके फोन से कुछ चैट मिली हैं, जिन्हें रिकवर किया जा रहा है. वसीम एक यू-ट्यूब चैनल भी चलाता है.

यह गिरफ्तारी 26 सितंबर को पकड़े गए तौफीक से पूछताछ के बाद की गई है. आरोपी की पहचान हथीन उपमंडल के कोट गांव निवासी वसीम के रूप में हुई है.

वसीम ने वीजा बनवाने के दौरान पाकिस्तान दूतावास में तैनात अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद यह काम शुरू किया. सीआईए पलवल प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की.

ऐसे आया पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में...

पुलिस के मुताबिक, वसीम के पिता गांव में हॉस्पिटल चलाते हैं और उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है. वसीम 2021 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा बनवाने के दौरान पाकिस्तान दूतावास में तैनात दानिश और एक अन्य कर्मचारी के संपर्क में आया था. पिछले चार साल से वसीम व्हाट्सएप के जरिए लगातार इन अधिकारियों के संपर्क में था. वसीम बाकी वक्त में अपने पिता के साथ अस्पताल में मदद करता है.

दिल्ली में सिम कार्ड और देशद्रोह का मामला

जांच टीम को वसीम के फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं, जबकि कुछ चैट उसने डिलीट कर दी थीं. इन डिलीट की गई चैट्स को साइबर तकनीक की मदद से रिकवर किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि उसने कौन-कौन सी संवेदनशील जानकारियां भेजी थीं. वसीम ने दिल्ली जाकर उन्हें एक सिम कार्ड भी मुहैया कराया था. वसीम का नाम अब शहर थाने में तौफीक के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में जोड़ दिया गया है.

आरोपी वसीम के परिजनों का कहना है कि वह कभी पाकिस्तान नहीं गया. तौफीक को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि वसीम को पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड पर लिया गया है.

