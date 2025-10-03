scorecardresearch
 

Feedback

हरियाणा: पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में युवक गिरफ्तार, 4 साल से हो रही थी बातचीत

हरियाणा की पलवल पुलिस ने कोट गांव से एक शख्स को पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए शख्स पर आरोप है कि वह पिछले चार साल से व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में था.

Advertisement
X
पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क में था आरोपी (Photo: ITG)
पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क में था आरोपी (Photo: ITG)

हरियाणा की पलवल पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में कोट गांव से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए शख्स पर व्हाट्सएप के जरिए पिछले चार साल से पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में रहने का आरोप है. उसके फोन से कुछ चैट मिली हैं, जिन्हें रिकवर किया जा रहा है. वसीम एक यू-ट्यूब चैनल भी चलाता है.

यह गिरफ्तारी 26 सितंबर को पकड़े गए तौफीक से पूछताछ के बाद की गई है. आरोपी की पहचान हथीन उपमंडल के कोट गांव निवासी वसीम के रूप में हुई है. 

वसीम ने वीजा बनवाने के दौरान पाकिस्तान दूतावास में तैनात अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद यह काम शुरू किया. सीआईए पलवल प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की.

सम्बंधित ख़बरें

Phone Tapping
'40 लाख लोगों की एक साथ जासूसी कर सकता है PAK, चीन मददगार...', एमनेस्टी का बड़ा खुलासा 
Jaisalmer espionage, ISI spy arrested
राजस्थान में जासूसी कांड, सेना की सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया ISI एजेंसी को भेजी गईं 
P-8I Aircraft india-us deal
न समुद्री लुटेरे बचेंगे, न पाक-चीन की पनडुब्बियां... छह P-8I जासूसी विमानों की हो रही डील डन 
Operation Sindoor Sambhav whatsapp
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था जासूसी का खतरा, व्हाट्सएप की जगह जवानों ने इस्तेमाल किया SAMBHAV 
Youth Arrested for Providing Intelligence to Pakistan
पाकिस्तान को जानकारी देने के आरोप में Youtuber गिरफ्तार, वसीम का Pak एंबेसी से था संपर्क  

ऐसे आया पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में...

पुलिस के मुताबिक, वसीम के पिता गांव में हॉस्पिटल चलाते हैं और उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है. वसीम 2021 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा बनवाने के दौरान पाकिस्तान दूतावास में तैनात दानिश और एक अन्य कर्मचारी के संपर्क में आया था. पिछले चार साल से वसीम व्हाट्सएप के जरिए लगातार इन अधिकारियों के संपर्क में था. वसीम बाकी वक्त में अपने पिता के साथ अस्पताल में मदद करता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हरियाणा: जासूसी के आरोप में पलवल से एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजता था खुफिया जानकारी

दिल्ली में सिम कार्ड और देशद्रोह का मामला

जांच टीम को वसीम के फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं, जबकि कुछ चैट उसने डिलीट कर दी थीं. इन डिलीट की गई चैट्स को साइबर तकनीक की मदद से रिकवर किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि उसने कौन-कौन सी संवेदनशील जानकारियां भेजी थीं. वसीम ने दिल्ली जाकर उन्हें एक सिम कार्ड भी मुहैया कराया था. वसीम का नाम अब शहर थाने में तौफीक के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में जोड़ दिया गया है.

आरोपी वसीम के परिजनों का कहना है कि वह कभी पाकिस्तान नहीं गया. तौफीक को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि वसीम को पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड पर लिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement