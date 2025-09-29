हरियाणा: जासूसी के आरोप में पलवल से एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजता था खुफिया जानकारी

हरियाणा में पलवल की सीआईए पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कदम केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर उठाया गया है. आरोपी तौफीक, हथीन खंड के आलीमेव गांव (मेवात) का रहने वाला है. आरोपी भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग को भेजता था.

गिरफ्तार किए गए आरोपी के मोबाइल से देशद्रोह से जुड़े सबूत भी बरामद हुए हैं. पूछताछ में उसने यह बात भी कुबूल की है कि उसने 2022 में पाकिस्तान जाने के बाद वहां से संपर्क शुरू किया.

आरोपी तौफीक, हथीनखंड के आलीमेव गांव का निवासी है. उस पर देशद्रोह सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. आरोपी के मोबाइल से देशद्रोह से जुड़े कई सबूत बरामद हुए हैं. इन सबूतों के आधार पर खुफिया एजेंसियों के लोग और हरियाणा पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है.

जासूसी के आरोप में गिरफ्तार तौफीक ने कुबूल किया है कि वह 2022 में पाकिस्तान गया था. पूछताछ में उसने बताया है कि उसका पाकिस्तान से संपर्क वहीं से शुरू हुआ था. आरोपी ने यह भी कुबूल किया है कि उसने कई लोगों को वीजा लगवाकर पाकिस्तान भेजने का काम भी किया है. अब जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क की और ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी हैं.

