scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम: पैसों के विवाद में युवक की हत्या... पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि दोनों पैसों के विवाद को लेकर पीड़ित को कार में बैठाकर ला रहे थे. तभी पीड़ित कार से कूद गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

Advertisement
X
व्यक्ति की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार. (Photo: Representational )
व्यक्ति की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार. (Photo: Representational )

गुरुग्राम में एक 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को पैसों के विवाद में अपहरण और हत्या के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम के धर्म कॉलोनी निवासी आरोपी प्रवीण राणा (30) का अजय से विवाद था, जिसने राणा से 30,000 रुपये उधार लिए थे.

यह रकम वसूलने के लिए राणा अपने साथी आर्यन (19), उत्तर प्रदेश के शामली निवासी के साथ बुधवार को सेक्टर 113 गया. जहां तिवारी एक निजी कंपनी में पेंट्री बॉय के रूप में काम करता था. वहां उन्होंने उसे जबरन अपनी कार में बिठाया और उसकी पिटाई शुरू कर दी. जिसके बाद तिवारी पर पैसे वापस करने का दबाव बनाया.

यह भी पढ़ें: रेवाड़ी में मर्डर के आरोपी को घाघरा पहनाकर बाजार में घुमाया, बर्थडे मर्डर केस में था फरार

सम्बंधित ख़बरें

Dangal: The Truth About EVMs After 33 Months, Supreme Court Overturns Result!
दंगल: क्या हरियाणा के गांव के चुनाव के नतीजे का असर बिहार में भी होगा? 
Statement by the minister on EVM, what did he say?
EVM को लेकर हरियाणा के मंत्री गंगवा का बड़ा बयान, देखें क्या कहा? 
ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ SIT ने दाखिल की चार्जशीट. (File Photo: ITG)
ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ SIT ने दाखिल की 2500 पन्नों की चार्जशीट, जासूसी को लेकर इन बातों का जिक्र 
Results overturned by EVM! Turmoil over voter ID, Tejashwis sharp questions.
सुप्रीम कोर्ट में EVM री-काउंटिंग से बदला चुनाव नतीजा, जानें मामला  
court demo
EVM से गिनती में गड़बड़ी का खुलासा... सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हरियाणा पंचायत चुनाव का नतीजा 

भागने के चक्कर में चलती कार से कूद गया था पीड़ित

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भागने की कोशिश में तिवारी चलती कार से कूद गया और उसके सिर में चोटें आईं. उसे गंभीर हालत में आरोपी छोड़कर फरार हो गए. जिससे उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: 35 साल पुराने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के मर्डर केस में यासीन मलिक के घर रेड, श्रीनगर में 8 ठिकानों पर SIA की दबिश

Advertisement

पीड़ित की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार तिवारी की शुक्रवार को एक अस्पताल में मृत्यु हो गई. ऐसे में एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ दी गई. फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement