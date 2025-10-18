'मेरे सम्मान को ठेस पहुंची, इसलिए बेटी को मार डाला...' चार्जशीट में टेनिस प्लेयर राधिका यादव के पिता का कुबूलनामा

गुरुग्राम में पूर्व टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है. 254 पेज की चार्जशीट में राधिका के पिता दीपक यादव को एकमात्र आरोपी बताया गया है. चार्जशीट के मुताबिक, दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की हत्या झूठी शान के लिए कर दी.

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि दीपक यादव ने अपनी बेटी को तीन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया. पिता ने कबूल किया कि गांव के लोग टोका करते थे कि वह बेटी की कमाई खा रहा है. बेटी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते थे. यह सब देखकर सम्मान को ठेस पहुंचती थी. इसी वजह से बेटी की हत्या कर दी.

जांच में यह भी सामने आया कि पिता और बेटी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. दीपक अक्सर राधिका को बाहर जाने या कोचिंग से रोकता था, जिससे दोनों के बीच विवाद जैसी स्थिति थी. इसके अलावा, पिता ने राधिका से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए कहा था. चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पिता का यह व्यवहार बढ़ता जा रहा था. यह हत्या उसी तनाव का परिणाम थी.

पुलिस ने इस पूरे मामले में 35 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. इन बयानों में परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य संदिग्धों की जानकारी शामिल है. चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि राधिका अपनी पढ़ाई और खेल में काफी एक्टिव थी और उसे कोचिंग और कंपटीशन में शामिल होने से रोका जा रहा था.

गुरुग्राम में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई थी. राधिका यादव एक प्रतिभाशाली टेनिस प्लेयर थी, जिसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

10 जुलाई को कर दी गई थी राधिका की हत्या

बता दें कि यह घटना गुरुग्राम के पॉश सुशांत लोक इलाके की एक तीन मंजिला कोठी में 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे हुई थी. अचानक गोली चलने की आवाज आई. घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले राधिका यादव के चाचा कुलदीप यादव तुरंत ऊपर पहुंचे और देखा कि राधिका किचन के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी है. उसके पास पिता दीपक यादव की लाइसेंसी पिस्टल भी पड़ी थी. राधिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

