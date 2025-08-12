गुरुग्राम: हुक्का पीने को लेकर हुए विवाद में शख्स की पीट-पीटकर हत्या, 8 गिरफ्तार

गुरुग्राम में पटौदी के पास गुढाणा गांव में एक सुअर फार्म में हुक्का पीने को लेकर हुए विवाद में 33 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक हमले में दो अन्य घायल भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार उन्हें रविवार रात झगड़े में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली. जिसके बाद एक टीम पटौदी के सिविल अस्पताल पहुंची और पाया कि गुढाणा गांव के रितेश की घटना में मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में मॉडल संग सड़क पर गंदी हरकत... पुलिस की गिरफ्त में ऐसे आया 14 लाख पैकेज वाला मनचला मैनेजर

घटना में उसके दो दोस्त मंजीत और राजकुमार घायल हो गए. बाद में पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और दो मोटरसाइकिलें बरामद कीं. मंजीत ने पुलिस को बताया कि रविवार रात वह सुअर फार्म की ओर टहलने गया था, जहां रितेश, कृष, दीपांशु, काकू और दो अन्य हुक्का पी रहे थे.

Advertisement

इस दौरान आरोपियों ने रितेश के साथ झगड़ा किया. जिसके बाद मंजीत ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप किया. पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि काकू, दीपांशु और 10-12 अन्य ने रात करीब 11 बजे एक किराने की दुकान के सामने रितेश पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया. जब रितेश के चाचा राजकुमार और मंजीत ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन्हें भी पीटा गया.

हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर भाग गए. रितेश को अस्पताल ले जाया गया. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत पटौदी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह हमला हुक्का पीते समय गाली-गलौज को लेकर हुए झगड़े से जुड़ा था.

---- समाप्त ----