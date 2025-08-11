गुरुग्राम में मॉडल संग सड़क पर गंदी हरकत... पुलिस की गिरफ्त में ऐसे आया 14 लाख पैकेज वाला मनचला मैनेजर

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के राजीव चौक पर जयपुर की एक मॉडल के साथ दिनदहाड़े अश्लील हरकत करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. करीब छह दिनों की तलाश के बाद आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, 5 अगस्त को गुरुग्राम के थाना सिविल लाइंस की पुलिस टीम के संज्ञान में एक वीडियो आया. यह वीडियो एक महिला के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई थी, जिसमें उसने खुलासा किया कि वह जयपुर से बस में गुरुग्राम आई थी. राजीव चौक पर कैब का इंतजार कर रही थी. इस दौरान मास्क पहने एक व्यक्ति उसके पास खड़ा होकर घूरता रहा और अश्लील हरकतें करता रहा.

महिला मॉडल ने वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. यह वीडियो वायरल होते ही इंडिया टुडे ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आ गई. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया गया. इंस्पेक्टर कृष्ण के नेतृत्व में एसआई ममता की अगुवाई में विशेष पुलिस टीम बनाई गई. टीम को आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गई.

सैकड़ों CCTV कैमरे, तकनीकी जांच

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने राजीव चौक और उसके आसपास के सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज का मिलान तकनीकी जांच और इंटेलिजेंस इनपुट के साथ किया गया. पुलिस टीम ने पैदल मूवमेंट, गाड़ियों की पार्किंग और आरोपी के संभावित रूट का विश्लेषण किया. धीरे-धीरे साक्ष्यों की कड़ियां जुड़ती गईं और आरोपी की पहचान 32 वर्षीय अभिलाष कुमार के रूप में पुख्ता हो गई.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मैनेजर अभिलाष कुमार...

M.Tech डिग्री, लेकिन ओछी हरकत

इसके बाद पुलिस आज यानी सोमवार (11 अगस्त) को गुरुग्राम सेक्टर-49 में दबिश देकर आरोपी को काबू कर लिया. एमटेक डिग्री धारक आरोपी करनाल के बाहदुर चंद कॉलोनी का रहने वाला है. वर्तमान में गुरुग्राम के सेक्टर-11 में किराए पर रह रहा है. पुलिस पूछताछ में पता चला कि वो शादीशुदा है. उसका एक बेटा भी है. गुरुग्राम के सेक्टर-49 में स्थित एक निजी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है.

जानिए क्या हुआ था घटना वाले दिन

हैरानी की बात तो ये है कि इतने शिक्षित और 14 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी करने वाले इस शख्स ने ऐसी गंदी हरकत की है. पुलिस के मुताबिक, 2 अगस्त 2025 को अभिलाष कुमार अपने बेटे के स्कूल में पेरेंट-टीचर मीटिंग में शामिल होने गया था. वहां से लौटते समय वो राजीव चौक पर रुका हुआ था. उसी समय मॉडल बस से उतरी. उसके पास ही खड़े होकर कैब का इंतजार करने लगी. आरोपी उसे घूरने लगा.

मॉडल के सामने हस्तमैथुन करने लगा

देखते ही देखते मॉडल के सामने ही हस्तमैथुन करने लगा. पीड़िता ने उसकी अश्लील हरकत का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. फिलहाल आरोपी को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा. वहां से उसे न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजा सकता है. पुलिस इस मामले की जांच जारी रखे हुए है. यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी पहले ऐसी हरकत कर चुका है?

