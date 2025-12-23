scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑफिस में चल रही थी पार्टी, तभी DJ पर डांस करते-करते गिरा 23 वर्षीय युवक... हो गई मौत

फरीदाबाद में एक कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डांस करते-करते एक युवक की गिरकर मौत हो गई. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. मृतक युवक की पहचान देवकीनंदन के रूप में हुई है.

Advertisement
X
डांस करते-करते हुई युवक की मौत. (Photo: Representational )
डांस करते-करते हुई युवक की मौत. (Photo: Representational )

फरीदाबाद के सेक्टर-75 स्थित डी-मार्ट मॉल में कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस करते समय 23 वर्षीय युवक की अचानक मौत हो गई. मृतक की पहचान देवकीनंदन के रूप में हुई है, जो पिछले चार वर्षों से इसी मॉल में कार्यरत था. यह पूरी घटना रविवार रात करीब 9:15 बजे मॉल के बेसमेंट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई. जहां डीजे लगाया गया था और कर्मचारी डांस कर रहे थे.

जानकारी के अनुसार देवकीनंदन अपने एक साथी के साथ डीजे पर डांस कर रहा था. जबकि वहीं टेबल पर बैठा उसका तीसरा साथी इस डांस का वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था. इसी बीच डांस करते-करते देवकीनंदन अचानक जमीन पर गिर पड़ा. वह करीब 30 से 40 सेकेंड तक जमीन पर ही बेसुध पड़ा रहा.

यह भी पढ़ें: UP: पड़ोस की शादी में बज रहा था DJ, तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाई 9वीं की छात्रा... हार्ट अटैक से मौत

सम्बंधित ख़बरें

After death of husband Vishal in Jhansi, wife Radhika committed suicide (Photo- ITG)
पति की हार्ट अटैक से मौत का सदमा न झेल पाई राधिका, बाथरूम में लगाई फांसी
Family members weeping and wailing after Bijnor road accident (Photo - Screengrab)
बिजनौर में भीषण हादसा: डंपर से टकराई क्रेटा कार, मौलाना समेत 4 की मौत
आरोपियों ने ट्यूबवेल पर रात भर बंधक बनाया. (Photo: Representational)
नूंह में 17 साल की नाबालिग से रात भर गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी
Aravalli Range
29 जिले, 5 करोड़ लोग, 20 अभयारण्यों की लाइफलाइन... अरावली न होती तो क्या होता?
Bhupendra Yadav Aravalli Hills
'पर्यावरण की अनदेखी नहीं', अरावली विवाद पर भूपेंद्र यादव की सफाई

लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

इस दौरान उसके साथ डांस कर रहा एक युवक पहले अपनी जैकेट खोलता है और फिर देवकीनंदन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं उठते तो वहां मौजूद दो अन्य लोग भी मौके पर पहुंचते हैं. सभी लोग मिलकर देवकीनंदन को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी.

Advertisement

इसके बाद देवकीनंदन को सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. निजी अस्पताल द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर बीपीटीपी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवा दिया है. मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद मंगलवार को पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद

बताया जा रहा है कि पूरी घटना मॉल के बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज में देवकीनंदन डीजे पर डांस करते हुए दिखाई देता है और अचानक डांस करते-करते जमीन पर गिर जाता है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे अचानक कोई अटैक आया, जिसके कारण उसकी मौत हुई, हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

यह भी पढ़ें: कुर्सी पर बैठ मोबाइल देख रहे होटल मालिक को आया हार्ट अटैक, हुई मौत- VIDEO

देवकीनंदन पिछले चार वर्षों से सेक्टर-75 स्थित डी-मार्ट मॉल में काम कर रहा था और फरीदाबाद के मुजेडी गांव में किराये पर रहता था. उसके कुछ रिश्तेदार फरीदाबाद में ही रहते हैं, जिन्होंने ही इस घटना की सूचना परिवार को दी. वह मूल रूप से जिला मथुरा के गांव मरोली गुजर, थाना सुरीला का रहने वाला था. परिवार में वह पांच भाइयों और पांच बहनों में चौथे नंबर का था. देवकीनंदन अविवाहित था और परिवार में उसकी शादी को लेकर बातचीत चल रही थी.

Advertisement

पुलिस ने क्या कहा

इस मामले में बीपीटीपी थाना के जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब 9:15 बजे की है. रात करीब 10:00 बजे अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की मौत हो गई है. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है. युवक की मौत डीजे पर डांस करते समय अचानक गिरने से हुई है.

उसे हार्ट अटैक आया या किसी अन्य कारण से उसकी मृत्यु हुई है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement