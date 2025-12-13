कुर्सी पर बैठ मोबाइल देख रहे होटल मालिक को आया हार्ट अटैक, हुई मौत- VIDEO

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में एक 42 वर्षीय होटल मालिक की होटल में कुर्सी पर बैठे-बैठे अचानक मौत हो गई. होटल मालिक की मौत से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि वह मोबाइल देखते-देखते कुर्सी से नीचे लुढ़क जाते हैं. जिसके बाद होटल कर्मचारी उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक कनीना के गांव गाहड़ा के होटल मालिक सुनील शर्मा ने सूरज होटल के नाम से एक होटल कनीना में खोल रखा है. लेकिन इस होटल को उन्होंने किराए पर दे रखा है. उनका मुख्य काम पशु आहार बनाने का है. इसके अलावा वह राजस्थान में कंस्ट्रक्शन के ठेके भी लिए हुए हैं. शुक्रवार शाम को करीब साढ़े सात बजे सुनील कुमार अपने घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे.

कुर्सी से गिरे नीचे और हो गई मौत

टहलने के बाद वह अपने होटल में चले गए. जहां वह काउंटर की कुर्सी पर जाकर बैठ गए. कुर्सी पर बैठने के बाद वह अपने मोबाइल को देखने लग गए. करीब दो से तीन मिनट बाद उन्होंने अपने पांव को किसी टेबल के सहारे ऊपर रखे हुए थे. इसी दौरान वो नीचे गिर गए. जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें उठाया और अस्पताल लेकर गए. जहां डाक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया.

मृतक सुनील कुमार तीन बच्चों के पिता हैं. जिसमें दो लड़के व एक लड़की है. बड़े लड़के की उम्र करीब 15 साल है, जबकि दूसरी लड़की की उम्र 13 साल व उससे छोटा एक और लड़का है.

