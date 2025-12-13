scorecardresearch
 
कुर्सी पर बैठ मोबाइल देख रहे होटल मालिक को आया हार्ट अटैक, हुई मौत- VIDEO

नारनौल में एक होटल मालिक की मौत का वीडियो आया सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि मोबाइल देख रहे होटल मालिक की मौत कुर्सी पर बैठे-बैठे हो जाती है.

होटल मालिक की हार्ट से गई जान. (Photo: Screengrab)
होटल मालिक की हार्ट से गई जान. (Photo: Screengrab)

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में एक 42 वर्षीय होटल मालिक की होटल में कुर्सी पर बैठे-बैठे अचानक मौत हो गई. होटल मालिक की मौत से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि वह मोबाइल देखते-देखते कुर्सी से नीचे लुढ़क जाते हैं. जिसके बाद होटल कर्मचारी उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक कनीना के गांव गाहड़ा के होटल मालिक सुनील शर्मा ने सूरज होटल के नाम से एक होटल कनीना में खोल रखा है. लेकिन इस होटल को उन्होंने किराए पर दे रखा है. उनका मुख्य काम पशु आहार बनाने का है. इसके अलावा वह राजस्थान में कंस्ट्रक्शन के ठेके भी लिए हुए हैं. शुक्रवार शाम को करीब साढ़े सात बजे सुनील कुमार अपने घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: BLO ड्यूटी के दबाव में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत, मोदीनगर में भड़का शिक्षकों का गुस्सा

होटल मालिक की हार्ट अटैक से मौत 

कुर्सी से गिरे नीचे और हो गई मौत

टहलने के बाद वह अपने होटल में चले गए. जहां वह काउंटर की कुर्सी पर जाकर बैठ गए. कुर्सी पर बैठने के बाद वह अपने मोबाइल को देखने लग गए. करीब दो से तीन मिनट बाद उन्होंने अपने पांव को किसी टेबल के सहारे ऊपर रखे हुए थे. इसी दौरान वो नीचे गिर गए. जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें उठाया और अस्पताल लेकर गए. जहां डाक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया.

मृतक सुनील कुमार तीन बच्चों के पिता हैं. जिसमें दो लड़के व एक लड़की है. बड़े लड़के की उम्र करीब 15 साल है, जबकि दूसरी लड़की की उम्र 13 साल व उससे छोटा एक और लड़का है. 

---- समाप्त ----
