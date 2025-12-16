scorecardresearch
 
UP: पड़ोस की शादी में बज रहा था DJ, तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाई 9वीं की छात्रा... हार्ट अटैक से मौत

मुजफ्फरनगर में एक 15 वर्षीय छात्रा डीजे की तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे हार्ट अटैक आ गया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना को लेकर परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है.

डीजे के तेज आवाज से छात्रा की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक 15 वर्षीय छात्रा की डीजे के तेज आवाज के चलते मौत हो गई. बताया जाता है कि छात्रा के पड़ोस में शादी थी. जहां डीजे में गाना बज रहा था और छात्रा डीजे की तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाई. घटना को लेकर छात्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई और कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल मुजफ्फरनगर के अहरोडा गांव में 2 दिन पूर्व शुक्रवार को वाल्मीकि समाज के यहां एक शादी में चढ़त के लिए दिल्ली से बड़ा डीजे मंगाया गया था. आरोप है कि चढ़त के दौरान डीजे की तेज आवाज को गांव की एक 15 वर्षीय क्लास 9 की छात्रा राशि बर्दाश नहीं कर पाई. जिसके चलते राशि को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई.

परिवार ने CM योगी से की एक्शन की मांग

राशि की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि डीजे के नाम पर चलते-फिरते इस आतंक पर कंट्रोल किया जाए. जिससे दोबारा किसी की जान ना जाए. हालांकि इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को कोई शिकायत ना करते हुए अंतिम संस्कार कर दिया है. 

राशि के बाबा अजय पाल सिंह की माने तो शादी में दिल्ली से बड़े-बड़े डीजे आए हुए थे. जिनके बेस ज्यादा बढ़े हुए थे. मेरी गुड़िया तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाई. इलाज के लिए हम उसे अस्पताल भी ले गए थे. लेकिन उसकी जान बच नहीं पाई. 

DJ के तेज आवाज से अब तक जा चुकी है 4 लोगों की जान

सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि इस पर संज्ञान लिया जाए.  क्योंकि डीजे की आवाज ने पूरे गांव को परेशान कर रखा था. आवाज इतनी तेज थी कि जानवरों ने भी खूंटे उखाड़ लिए थे. इससे पहले भी तीन-चार बार डीजे की आवाज से गांव के कई लोगों की जान जा चुकी है. गांव में ही एक मनवीर मास्टर थे, उनकी भी डीजे के तेज आवाज से मौत हो गई थी.

इसके अलावा गांव के ही एक चाचा थे, उनकी भी डीजे की आवाज से जान चली गई थी, उन्हें भी हार्ट अटैक आया था. गांव में ही एक नवाब प्रधान का लड़का हरेंद्र था. उसकी भी डीजे के तेज आवाज से हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई थी.
 

---- समाप्त ----
