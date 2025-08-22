scorecardresearch
 

फरीदाबाद: यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है. फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद आरोपी इशांत उर्फ इशू गांधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार. (Photo: ITG)
गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शूटर इशांत उर्फ इशू गांधी को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा, जो जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है.

जानकारी के मुताबिक, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी ने ऑटोमेटिक पिस्टल से पुलिस पार्टी पर आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां दाग दीं.

इस दौरान पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें शूटर इशांत उर्फ इशू गांधी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया. शूटर इशांत को घायल हालत में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह भी पढ़ें: एल्विश यादव के घर पर हिमांशु भाऊ ने क्यों चलवाई गोली? जानिए कुख्यात गैंगस्टर की 'क्राइम कुंडली'

बता दें कि शूटर इशांत उर्फ इशू गांधी ने हाल ही में गुरुग्राम में स्थित यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी. इस घटना के बाद से ही वह पुलिस के निशाने पर था. फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को उसकी तलाश थी. पुलिस अब उसके बाकी नेटवर्क और साजिशकर्ताओं की जानकारी जुटा रही है.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम. (Photo: ITG)

बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर-57 में बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर पहुंचे थे. सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच बदमाशों ने गेट के बाहर से अंधाधुंध फायरिंग की थी. चंद मिनटों में बदमाशों ने करीब दो दर्जन राउंड गोलियां चलाईं थीं. इस घटना के वक्त एल्विश खुद घर पर मौजूद नहीं थे. उनके पिता और परिवार के बाकी सदस्य घर के अंदर मौजूद थे. घटना के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए थे. पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी.

