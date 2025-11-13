scorecardresearch
 

Feedback

Exclusive: डॉक्टर उमर के ‘तालिबान-स्टाइल’ क्लासरूम की कहानी... स्टिंग में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा

आजतक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा किया. यहां छात्रों और कर्मचारियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. छात्रों और कर्मचारियों की पहचान की सुरक्षा के लिए उनके नाम गुप्त रखे गए हैं और उनके चेहरे ब्लर किए गए हैं.

Advertisement
X
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपी डॉक्टर डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ाते थे. (File Photo- ITG)
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपी डॉक्टर डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ाते थे. (File Photo- ITG)

फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में है. यही वह यूनिवर्सिटी है, जहां रेड फोर्ट धमाके से जुड़े दो आरोपी डॉ. मोहम्मद उमर और डॉ. मुजम्मिल कभी पढ़ाते थे. आजतक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जब विश्वविद्यालय का दौरा किया तो छात्रों और कर्मचारियों ने ऐसे खुलासे किए जिन्होंने सबको चौंका दिया.

छात्रों और स्टाफ से बातचीत के दौरान पता चला कि डॉ. उमर मोहम्मद, जो 10 नवंबर को लाल किले के पास i20 कार ब्लास्ट में आत्मघाती हमलावर था, अपने क्लासरूम में बेहद सख्त नियम लागू करता था. छात्रों के मुताबिक, वह पढ़ाई के दौरान 'तालिबान मॉडल' अपनाता था, जिसमें लड़के-लड़कियों को एक साथ बैठने की इजाजत नहीं थी।

सुरक्षा के मद्देनजर छात्रों और कर्मचारियों की पहचान और उनके नाम गुप्त रखे गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi blast.
धमाके से पहले गया मेवात, जिगजैग रूट से दिल्ली में घुसपैठ, 50 CCTV कैमरे बताएंगे उमर के आखिरी घंटे कैसे बीते 
8 वीडियो में ब्लास्ट वाले उमर का पूरा सच, श्वेता सिंह के साथ देखें खबरदार 
Al-Falah University
Al-Falah University को झटका 
Red fort blast fourth car
आतंकी साजिश में इस्तेमाल चौथी कार मिली 
दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है. (Photo: PTI)
अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता AIU ने रद्द की, NAAC ने भी जारी किया नोटिस 

लड़के-लड़कियों को साथ नहीं बैठने देता था उमर

आजतक के खुफिया कैमरे पर एक एमबीबीएस छात्र ने बताया, “हमने मुजम्मिल को कभी नहीं देखा. उमर हमारे बैच के टीचर थे. हमारे बैच में लड़के–लड़कियां साथ बैठते थे और हमें ऐसा अच्छा लगता था, लेकिन वह (उमर) आकर हमें अलग बैठा देते थे."

छात्र ने यह भी कहा, “हमने यहां कभी i20 कार नहीं देखी.”

Advertisement

यूनिवर्सिटी के एक अन्य कर्मचारी ने हॉस्टल बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, “उमर साहब यहीं रहते थे, इसी हॉस्टल में.”

कर्मचारी के मुताबिक, उमर बहुत कम बोलने वाला और अलग-थलग रहने वाला इंसान था.

एक अन्य फैकल्टी सदस्य ने कहा, “मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही जॉइन किया है, सबसे जूनियर डॉक्टर हूं. मैंने उनमें से किसी से मुलाकात नहीं की.”

यूनिवर्सिटी स्थित अस्पताल में मरीजों की संख्या घटी

छात्रों ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूनिवर्सिटी स्थित अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है. आजतक के खुफिया कैमरा पर बात करते हुए एक छात्र ने बताया कि ब्लास्ट के बाद से मरीजों की संख्या कम हो गई है.

कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और सुविधाओं की खराब गुणवत्ता पर भी नाराजगी जताई. एक छात्र ने कहा, “यहां टीचिंग कमजोर है, सुविधाएं अच्छी नहीं हैं और प्रैक्टिकल समय पर नहीं होते.”

हालांकि, छात्रों ने एक टीचर को याद करते हुए कहा, “हमें शाहीन मैम ने पढ़ाया था, वह बहुत अच्छी टीचर थीं.”

यह बात डॉ. शाहीन सईद के बारे में कही गई, जिन्हें कथित रूप से 'डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल' का अहम सदस्य बताया जा रहा है और जो अब पुलिस हिरासत में हैं.

मुजम्मिल सईद के किराए के कमरे में विस्फोटक मिले

Advertisement

यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पास की एक कॉलोनी में डॉ. मुजम्मिल सईद गनई ने धमाके से पहले दो कमरे किराए पर लिए थे. स्थानीय लोगों ने बताया कि उसने झूठ बोलकर कमरे किराए पर लिए और बाद में उन्हें विस्फोटक रखने के लिए इस्तेमाल किया.

मकान मालिक मद्रासी ने बताया, “मुजम्मिल 13 सितंबर को मेरे पास कमरा लेने आया था. मैंने कहा अगर अकेले रहोगे तो 1200 रुपये, बच्चों के साथ रहोगे तो 1500 रुपये लगेंगे. उसने कहा मुझे कमरा पसंद है. रात नौ बजे आया, सामान रखा और कहा कि दो महीने का किराया लो और 2400 रुपये दे दिए. उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया.”

मद्रासी ने आगे बताया, “पिछले हफ्ते दो पुलिसवाले सिविल ड्रेस में आए और पूछने लगे कि कोई डॉक्टर यहां सामान छोड़कर गया है क्या. सुबह कुछ कश्मीरी लोग आए, उन्होंने पूछा कौन-सा कमरा है और फिर सारा सामान उठाकर ले गए.”

‘डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल’ की जांच में नए खुलासे

जांच एजेंसियों के मुताबिक, रेड फोर्ट ब्लास्ट की पूरी साजिश को जोड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा. अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच के घेरे में है. यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति कैसे एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर रहकर काम कर पाए.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement