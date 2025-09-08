scorecardresearch
 

फर्स्ट फ्लोर पर फटा AC, सेकेंड फ्लोर पर मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की मौत, कुत्ता भी नहीं बचा

फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रविवार देर रात एक मकान में फर्स्ट फ्लोर पर एसी फटने से सेकेंड फ्लोर पर तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में दम घुटने से पति-पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई. इस हादसे में परिवार का पालतू कुत्ता भी नहीं बच सका. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

एसी फटने से बच्ची समेत तीन की मौत (Photo: AI-generated)
दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रविवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. ग्रीन फील्ड कॉलोनी स्थित एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर एसी फटने के बाद आग लग गई. इस आगजनी में सेकेंड फ्लोर पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि परिवार का पालतू कुत्ता भी इस हादसे में झुलसकर मर गया.

एसी में हुआ धमाका

मृतकों की पहचान परिवार के मुखिया सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर के रूप में हुई है. हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और पड़ोसी इस त्रासदी से स्तब्ध हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात को अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई. इसके बाद मकान से धुआं और आग निकलने लगी. जब तक स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते, तब तक पूरा फ्लैट धुएं से भर चुका था. दम घुटने की वजह से तीनों सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, परिवार का पालतू कुत्ता भी बच नहीं पाया.

चश्मदीद महिला ने क्या बताया ?

एसी में धमाके के बाद जिस फ्लैट में आग लग गई उसकी मालकिन ने बताया, 'मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूं. रात के करीब 3 बजकर 10 मिनट पर हमारी स्प्लिट एसी में आग लग गई. मैंने सबको जगाया और भागी, आग बुझाने के चक्कर में मेरे हाथ भी जल गए.'

इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनको लेकर महिला ने बताया, 'मेरी उनसे साढ़े तीन बजे रात को बात हुई और उन्होंने कहा कि धुआं बहुत है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम कैसे निकलें. मुझे वही बात बार बार यादी आ रही है.

शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का कारण एसी का फटना और शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. हालांकि, विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

पड़ोसियों का कहना है कि कपूर परिवार इलाके में काफी मिलनसार और लोकप्रिय था. उनकी अचानक मौत से ग्रीन फील्ड कॉलोनी में शोक की लहर है.  फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते समय सतर्कता बरतें और खराबी के संकेत मिलने पर तुरंत उनकी मरम्मत कराएं.
 

