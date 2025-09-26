scorecardresearch
 

गुरुग्राम के पिज्जा रेस्टोरेंट में अचानक पहुंचे राहुल गांधी, युवाओं से की बातचीत

नेता विपक्ष राहुल गांधी देर रात्रि गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे. उन्होंने लोगों से बातचीत की और कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली. राहुल ने इस दौरान हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा

राहुल गांधी ने गुरुग्राम के कैफ में आम लोगों और रेस्टोरेंट स्टाफ से की बातचीत की (Photo- Social Media)
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार रात गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट स्थित एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में अचानक पहुंचे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह सरप्राइज विज़िट थी और इसकी जानकारी पार्टी के केवल कुछ ही नेताओं को ही थी.

हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना ने बताया कि राहुल गांधी करीब 45 मिनट रेस्टोरेंट में रुके और वहां मौजूद स्टाफ से भी बातचीत की. उसके बाद वे दिल्ली लौट गए.

इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की लापरवाही है.

यह भी पढ़ें: 'गुजरात मॉडल...', गांधीनगर की पेथापुर बस्ती का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा

दूसरी बार सरप्राइज विज़िट

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी जनता का विश्वास खो चुकी है और सत्ता में बने रहने के लिए वोट चोरी का सहारा ले रही है. यह राहुल गांधी का गैलेरिया मार्केट का दूसरा सरप्राइज विज़िट बताया जा रहा है. चार साल पहले भी वे यहां एक कैफ़े में अचानक पहुंचे थे.

---- समाप्त ----
