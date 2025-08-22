'गली नहीं है, सभा है...', हरियाणा विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भड़के स्पीकर

हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है. मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष मनीषा हत्याकांड को लेकर सत्तापक्ष पर हमलावर है, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर घेर रहा है. शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ. इस दौरान विधानसभा स्पीकर और विपक्ष के नेता के बीच तल्ख बहस भी देखने को मिली.
एक मौका ऐसा भी आया, जब स्पीकर सदन में विपक्ष के नेता पर भड़क गए. हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत देते हुए कहा कि गली नहीं है, ये विधानसभा है. दरअसल, हुआ ये कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी कांग्रेस के सदस्य तख्तियां लेकर हंगामा कर रहे थे.
स्पीकर हरविंदर कल्याण सदन की कार्यवाही में बार-बार गतिरोध को लेकर विपक्ष पर भड़क गए. स्पीकर ने सदन में गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया. स्पीकर ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चलने दे रहा है. इस पर हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी चेयर पर खड़े हुए.
भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह विपक्ष के नेता का विषय नहीं है. इसकी निंदा नहीं हो सकती. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पीकर को सदन के नियम पढ़ने की सलाह दे दी. विपक्ष मनीषा केस को लेकर कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था. सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस की सरकार के समय कानून-व्यवस्था का उल्लेख कर विपक्ष पर पलटवार किया.
नायब सैनी ने कांग्रेस की सरकार के समय रोहतक में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना के समय गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला ही दिन था. सदन में पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण विधायी कार्यों की शुरुआत ही नहीं हो सकी. प्रश्नकाल भी नहीं चला, ना ही शून्यकाल की कार्यवाही हुई.
इसके बाद एक्टिव मोड में आई सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली. यह बैठक करीब घंटेभर चली, जिसके बाद कुछ विधायी कार्य हुए. बैठक में सरकार ने विपक्ष की ओर से कानून-व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंगलवार के दिन समय तय करने पर सहमति दे दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं. वह (मनीषा) हमारी भी बेटी है.
सीएम ने यह भी कहा कि सरकार इस पर करीबी नजर बनाए हुए है और शुरुआत से ही कार्रवाई की जा रही है. पिछली सरकार (कांग्रेस शासन) के विपरीत हमने हर केस दर्ज हो, इसके लिए जीरो एफआईआर की शुरुआत की है. उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया.
हुड्डा ने सीएम सैनी की बात का विरोध करते हुए कहा हर अपराध में केस दर्ज हो, यह हमारी सरकार ने भी सुनिश्चित किया. हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है. कांग्रेस पर मनीषा को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय महिलाओं पर अत्याचार के कई मामलों में न्याय नहीं हुआ.