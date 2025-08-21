भिवानी में मिली लाश, 3 बार ऑटोप्सी, CBI जांच का ऐलान और लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री... कब सुलझेगी मनीषा डेथ मिस्ट्री?

हरियाणा के भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत का मामला अब उलझता जा रहा है. परिजनों की जिद के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया है. इसी बीच दिल्ली स्थित एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा. 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के खेत में मिला था. तभी पूरे प्रदेश में गुस्से की लहर है.

मनीषा केस में अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी जुड़ गया है. उसके गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर चेतावनी भरे संदेश वायरल हुए हैं. इन पोस्ट में साफ लिखा गया है, "बहन मनीषा को इंसाफ दिलाया जाएगा, चाहे सामने कितना भी पावरफुल आदमी क्यों न हो." यहां तक कि बिश्नोई गिरोह ने सरकार और पुलिस को भी हिदायत दी है कि यदि परिवार को न्याय नहीं मिला तो वे अपनी तरह से इंसाफ करेंगे.

लापता होने से लेकर शव मिलने तक

11 अगस्त को मनीषा स्कूल से निकलने के बाद लापता हो गई थी. वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले को लेकर जानकारी लेने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के खेत में बरामद हुआ. इसके बाद उसके गांव ढाणी लक्ष्मण में मातम और गुस्से का माहौल फैल गया. लोगों ने धरना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि जब तक सीबीआई जांच का ऐलान नहीं होता, शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा.

गांव में उबाल, इंटरनेट सेवाएं बंद

मनीषा की मौत के बाद विरोध इतना तीखा हुआ कि भिवानी और आसपास की मुख्य सड़कों को ग्रामीणों ने जाम कर दिया. भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. हालात बिगड़ते देख सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को बंद रखने का आदेश दिया. इसके बावजूद लोगों का गुस्सा बढ़ता ही गया.

सड़क जाम करने के बाद आक्रोशित भीड़ को समझाती भिवानी पुलिस. (Photo: Screengrab)

सरकार और पुलिस का दावा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार मामले को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से देख रही है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए केस सीबीआई को सौंपा जा रहा है. दूसरी तरफ पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है. पुलिस के अनुसार शव के पास मिले बैग से आधार कार्ड, दस्तावेज और एक कथित सुसाइड नोट मिला है.

परिवार और ग्रामीणों की आपत्ति

भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने बताया कि मनीषा द्वारा कीटनाशक खरीदने के सबूत भी मिले हैं. विसरा रिपोर्ट में शरीर में जहर की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि भिवानी और रोहतक में हुई दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की आशंका से साफ इनकार किया गया है. लेकिन पुलिस की इन थ्योरी को परिवार और ग्रामीणों ने नकार दिया. पिता ने साफ कहा कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है.

तीसरा पोस्टमार्टम और सहमति

पिता ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया. ग्रामीणों ने भी पुलिस की जांच को संदिग्ध बताते हुए सड़क जाम और धरना जारी रखा. लंबे गतिरोध के बाद प्रशासन को शव को दिल्ली एम्स भेजना पड़ा, जहां तीसरी बार पोस्टमार्टम किया गया. इसी बीच सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया और परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया. सरकार के ऐलान के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया.

मनीषा केस से गरमाई सियासत

मनीषा केस ने हरियाणा की राजनीति भी गरमा दी है. कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन पूरे मामले को आत्महत्या साबित करने की दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून-व्यवस्था की विफलता का साफ उदाहरण है. भारतीय किसान यूनियन (चारुनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि सरकार ने आखिरकार परिवार की मांग मान ली है.

महिला आयोग की सक्रियता

हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी भिवानी पहुंचीं. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि आयोग हर स्तर पर उनके साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि केस की हर पहलू से जांच होगी और परिवार को न्याय दिलाया जाएगा. मनीषा की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. पुलिस आत्महत्या का दावा कर रही है, लेकिन परिवार हत्या मानकर न्याय की लड़ाई लड़ रहा है.

