3 पेज का सुसाइड नोट, 6 मिनट का वीडियो... एसआई संदीप लाठर ने कौन-कौन से नाम लिए हैं

आईपीएस वाई पूरन की आत्महत्या के कुछ दिन बाद ही एसआई संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली. लाठर ने तीन पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है. साथ ही खुदकुशी करने से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है. जिसमें आईपीएस पूरन कुमार सिंह सहित कई लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है. साथ ही नोट में एएसआई ने गैंगस्टर सहित कई नामों का जिक्र किया है.

एएसआई ने सुसाइड नोट में इन नामों का किया है जिक्र

एएसआई ने सुसाइड नोट में IPS वाई पूरन कुमार और राव इंद्रजीत का नाम लिया है. उसने आरोप लगाया है कि कुख्यात गैंगस्टर राव इंद्रजीत ने 50 करोड़ की डील कर हत्या के एक केस से अपना नाम निकलवाया था. राव इंद्रजीत फिलहाल अमेरिका में है और वहीं से भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाता है.

एएसआई संदीप लाठर ने वाई पूरन और उनके परिवार को भ्रष्टाचारी बताया है. साथ ही एएसआई ने नोट में कहा है कि पूरन ने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया. उन्होंने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया. मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं. इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा नहीं जाए. एएसआई के आरोपों से हरियाणा पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. इसके अलावा एएसआई ने सुसाइड नोट में पूरन के पीएसओ सुशील कुमार पर भी करप्शन का आरोप लगाया है.

परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से किया मना

ASI संदीप कुमार लाठर का शव लाढ़ौत में उनके मामा के घर पर ही रखा हुआ है. बुधवार को परिजन और खाप व ग्रामीण एक मीटिंग करेंगे. इसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा. हालांकि, इसी बीच लाठर के घर पर मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद परिजन और ग्रामीण भावुक होकर रो पड़े.

रोते हुए बहनों ने अपने भाई के लिए न्याय की मांग की

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से एएसआई लाठर की बेटी ने न्याय की मांग की. बेटी ने कहा, “मेरे पापा स्ट्रॉन्ग थे, मेरे दादा भी स्ट्रॉन्ग थे.” जब पूछा गया कि क्या पिता पर पहले कोई तनाव या बदलाव दिखाई दे रहा था, तो बेटी बोली, “ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे.”

CM ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन

रोहतक के गांव लाढ़ोत पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एएसआई लाठर के घर पहुंचकर जताया शोक. उन्होंने परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.

(इनपुट- कमलजीत संधू, अनमोल बाली, सुरेंद्र)



