वडोदरा: 6 की जगह खिलाए 4 गोलगप्पे, बीच सड़क धरने पर बैठ गई नाराज महिला

गुजरात के वडोदरा शहर में पानीपुरी खाने को लेकर एक अजीब घटना हुई. यह मामला 18 सितंबर की शाम का है. सूरसागर इलाके में पानीपुरी के ठेले पर पहुंची महिला को आरोप है कि ठेले वाले ने 20 रुपये में 6 पानीपुरी की जगह सिर्फ 4 खिलाई. इस बात से नाराज होकर महिला सड़क पर धरना देने बैठ गई.

महिला बच्चों की तरह रोती रही और कहने लगी कि ठेले वाला चालाकी करता है. सबको 20 रुपये में छह पानीपुरी देता है लेकिन मुझे कम देता है. महिला का कहना था कि वह अक्सर यहीं पानीपुरी खाती है और ठेले वाला हर बार उससे झगड़ा करता है. उसने मांग की कि या तो उसकी दो पानीपुरी पूरी करवाई जाएं या ठेले को बंद करवाया जाए.

नाराज महिला ने सड़क पर दिया धरना

महिला के सड़क पर बैठने से वहां ट्रैफिक जाम हो गया और लोग रुककर यह नजारा देखने लगे. आसपास से गुजर रहे लोग महिला की बात सुनकर हैरान थे. महिला को शांत कराने के लिए पुलिस को मौके पर आना पड़ा. पुलिस ने काफी देर तक महिला को समझाने की कोशिश की और अंत में उसे थाने ले जाया गया.

Advertisement

ठेले वाले ने महिला के आरोपों को झूठा बताया

ठेले वाले का कहना है कि महिला का आरोप गलत है. उसने महिला को एक्स्ट्रा पानीपुरी खिलाई थी. उसने कहा कि कई सालों से ठेला लगा रहा हूं लेकिन ऐसा अनुभव पहली बार हुआ है. महिला की जिद और पुलिस के समझाने के बाद उस दिन के लिए उसने ठेला हटा लिया.

---- समाप्त ----