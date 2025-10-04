scorecardresearch
 

रेनकोट पहनकर फैक्ट्री में घुसा चोर, फिर लाखों के हीरे चुराकर हुआ फरार, एक गलती से पकड़ाया- VIDEO

गुजरात के सूरत से हीरे की चोरी का एक मामला सामने आया है. यहां एक चोर हीरे की फैक्ट्री की ऑफिस में घुसा और लाखों रुपये के हीरे चुराकर फरार हो गया. चोर की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गया.

हीरा फैक्ट्री की ऑफिस से हीरे चुराता चोर. (Photo: Screengrab)
गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत को टेक्सटाइल सिटी के अलावा हीरों की नगरी भी कहा जाता है. हीरा नगरी कहे जाने वाले सूरत शहर में हीरों की चोरी की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसी ही एक घटना वराछा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी थी. जिसमें एक चोर हीरा फैक्ट्री के ऑफिस में घुसकर 13 लाख 65 हजार रुपए के हीरे चुराकर रफूचक्कर हो गया. 

हीरा फैक्ट्री की ऑफिस में चोरी करने के लिए घुसते हुए और हीरों की चोरी करते हुए चोर ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए चोर ने अपने शरीर और चेहरे पर काले रंग का रेन कोट पहन रखा है और इस रेन कोट से शरीर को पूरी तरह ढंक रखा था. लेकिन फिर भी उसका चेहरा चंद सेकंड के लिए सीसीटीवी में कैद हो गया.

24 सितंबर की रात में की थी चोरी

शिकायत पर सूरत के वराछा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उसके पास से चोरी के हीरे भी बरामद कर लिया. बताया जाता है कि 24 सितंबर 2025 की रात को रात्रि करीबन 10:00 बजे एक अज्ञात व्यक्ति काले रंग का रेन कोट पहन कर हीरा फैक्ट्री की ऑफिस में घुसा. ऑफिस में घुसने के बाद चेहरे को छिपाने के लिए उसने रुमाल बांध लिया.

इसके अलावा उसने कुछ सीसीटीवी को भी बंद कर दिया. लेकिन फैक्ट्री के ऑफिस के कुछ सीसीटीवी में वह कैद हो गया. सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोर टेबल के ड्रॉवर से हीरे के पैकेट चुरा लिए और फिर फरार हो गया. चोरी किए गए हीरों की कीमत 13 लाख 65 हजार रुपए थी. 

13 लाख रुपये थे चोरी हुए हीरे की कीमत

सूरत की वराछा थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्त में आए शख्स का नाम अल्पेश माधवजी भाई रामानी है. इसी अल्पेश रामानी ने गत 24 सितंबर की रात को करीबन 10:00 बजे से 12:15 के बीच हीरा फैक्ट्री की ऑफिस में घुसकर के चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. अल्पेश ने ऑफिस से रफ हीरे और तैयार किए गए 6129 कैरेट हीरो की चोरी की थी. जिनकी अनुमानित कीमत 13 लाख 65 हजार रुपए थी. चोरी की वारदात को सुलझाने के लिए वराछा थाना पुलिस की अलग-अलग टीमें काम कर रही थी.

सूरत शहर पुलिस के डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि वराछा पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर आर.बी.गोजिया ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का खुलासा किया है. वराछा मिनी बाजार सरदार आवास ऑफिस नंबर 108 में 24 सितंबर की रात को 10:00 के बाद अज्ञात चोर ने ऑफिस का शटर डुप्लीकेट चाबी से खोला था और ऑफिस में घुसा था.  इसके बाद हीरे का पैकेट चुरा लिया था.

