2800 रुपये की चोरी के चक्कर में पेट्रोल पंप मालिक को लगाया 9 लाख का चूना, CCTV में कैद वारदात

गोहाना में पेट्रोल चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला पानीपत-रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन का है जहां कार सवारों ने 2800 रुपये का पेट्रोल डलवाया और 2600 रुपये का तेल डालते ही गाड़ी भगा ले गए. इस दौरान 9 लाख की कीमत का आउटलेट भी टूट गया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पेट्रोल डलवाकर कार चालक फरार (Photo: Screengrab)
रोहतक के गोहाना में पेट्रोल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. ताज़ा घटना गुरुवार दोपहर की है, जब पानीपत-रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित श्री बालाजी एचपी फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने के बहाने आए कार सवारों ने फिल्मी अंदाज़ में पेट्रोल चोरी कर डाली.

पेट्रोल भरवाकर कार सवार फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सफेद रंग की कार में सवार दो युवक स्टेशन पर पहुंचे. उन्होंने सेल्समैन अनिल उर्फ़ लीला से 2800 रुपये का पेट्रोल डालने को कहा. जब तक 2600 रुपये का पेट्रोल भरा गया, तभी अचानक कार चालक ने गाड़ी स्टार्ट की और पेट्रोल पंप से फरार हो गया.

पेट्रोल पंप को हुआ 9 लाख का नुकसान

इस दौरान गाड़ी इतनी तेज़ी से निकाली गई कि पेट्रोल नोज़ल कार में ही फंसा रह गया और झटके से पूरा आउटलेट ज़मीन पर गिरकर टूट गया. बताया जा रहा है कि इस आउटलेट की कीमत लगभग 9 लाख रुपये है.

घटना के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी मच गई. पेट्रोल पंप मालिक आशीष सांगवान और उनकी पत्नी नरेश सांगवान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फुटेज में गाड़ी का नंबर साफ नज़र आ रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

सेल्समैन ने क्या बताया

सेल्समैन अनिल ने बताया कि इतनी तेज़ी से घटना हुई कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला. उन्होंने कहा कि कार सवार पहले बिल्कुल सामान्य लगे लेकिन अचानक उनकी हरकत ने सबको चौंका दिया. जहां यह घटना हुई, वहां से महज़ दो किलोमीटर की दूरी पर बरोदा थाने की भैंसवान खुर्द चौकी है. इसके बावजूद अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
 

