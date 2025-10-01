scorecardresearch
 

गोरखपुर में STF का बड़ा एक्शन: वाहन चोरी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, ब्रांड न्यू महिंद्रा थार बरामद

उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गोरखपुर से वाहन चोरी गिरोह के सरगना त्रिपुरेश पाण्डेय को गिरफ्तार किया. उसके पास से नई महिंद्रा थार बरामद हुई. उसका साथी रंजीत फरार है. जानिए पूरी वारदात.

UP STF ने गोरखपुर से शातिर सरगना को थार के साथ पकड़ा है (फोटो-ITG)
UP STF ने गोरखपुर से शातिर सरगना को थार के साथ पकड़ा है (फोटो-ITG)

उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गोरखपुर में वाहन चोरी गिरोह के सरगना त्रिपुरेश पाण्डेय को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया. इस गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. क्योंकि एसटीएफ काफी वक्त से उसकी तलाश कर रही थी.

एसटीएफ टीम ने आरोपी के पास से नई ब्रांड महिंद्रा थार, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और डेबिट कार्ड बरामद किए. वहीं उसका साथी रंजीत कुमार उर्फ मंगलेश गोस्वामी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

पूछताछ में आरोपी त्रिपुरेश ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि दोनों ने दिल्ली के अशोक बिहार स्थित महिंद्रा शोरूम से गाड़ी चोरी की थी. इस वारदात में रंजीत ने शोरूम से गाड़ी की चाबी चुपके से उठा ली थी और रिमोट से थार कार खोलकर दोनों वहां से फरार हो गए थे.

मुखबिर की सटीक सूचना पर एसटीएफ की टीम ने गोरखपुर में घेराबंदी कर त्रिपुरेश को दबोच लिया. हालांकि उसका साथी रंजीत मौके से निकल भागने में कामयाब रहा.

आरोपी त्रिपुरेश के खिलाफ पहले से ही गोरखपुर और लखनऊ में कई मुकदमे दर्ज हैं. उस पर चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, गिरोहबंदी समेत गंभीर धाराओं के मामले चल रहे हैं.

इसी तरह फरार रंजीत कुमार का भी लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है. वह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का रहने वाला है और उसके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

फिलहाल एसटीएफ फरार रंजीत की तलाश में दबिश दे रही है. वहीं पकड़े गए त्रिपुरेश से और भी वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
 

