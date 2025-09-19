scorecardresearch
 

Feedback

PM मोदी कल गुजरात जाएंगे, 'समुद्र से समृद्धि' इवेंट में होंगे शामिल, ₹34200 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 26,354 करोड़ रुपये से अधिक लागत की केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वह 7,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली मैरीटाइम सेक्टर से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर को गुजरात का दौरा करेंगे. (Photo: X/@PIB)
प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर को गुजरात का दौरा करेंगे. (Photo: X/@PIB)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात के दौरे पर होंगे. वह भावनगर में सुबह लगभग 10:30 बजे 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लेंगे और 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को वह संबोधित भी करेंगे. इसके बाद, प्रधानमंत्री धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. दोपहर लगभग 1:30 बजे, वह एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लोथल स्थित नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे.

प्रधानमंत्री 7,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली मैरीटाइम सेक्टर से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वह इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे. वह कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में एक नए कंटेनर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे; पारादीप पोर्ट पर नए कंटेनर बर्थ, कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी; कामराजर पोर्ट पर टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल; चेन्नई पोर्ट पर सी वॉल और रिवेटमेंट सहित कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क; कार निकोबार द्वीप पर सी वॉल कंस्ट्रक्शन; कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर एक मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ और ग्रीन बायो-मेथनॉल संयंत्र; और पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर फैसिलिटी निर्माण की आधारशिला रखेंगे.

यह भी पढ़ें: किंग चार्ल्स ने PM मोदी को जन्मदिन पर दिया कदंब का पौधा, प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर लगाया

सम्बंधित ख़बरें

Battlefield: Trumps Dilemma, Expectations from India | A New Move at the Bagram Airbase
ट्रंप दुनिया में घिरे तो भारत से क्यों लगा रहे उम्मीद? देखें रिपोर्ट 
pm modi Plantations
किंग चार्ल्स ने PM मोदी को जन्मदिन पर दिया कदंब का पौधा, प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर लगाया 
national maritime heritage complex
लोथल में पीएम मोदी करेंगे मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की समीक्षा, ‘विकास भी, विरासत भी’ का लक्ष्य 
rahul gandhi attention pose
राहुल गांधी की Gen Z से संविधान बचाने की अपील के नतीजे कैसे होंगे? 
trump expresses closeness india and pm modi
'मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब...', रूस से तेल खरीद पर आलोचना के बाद बदले ट्रंप के सुर 

प्रधानमंत्री गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 26,354 करोड़ रुपये से अधिक लागत की केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वह छारा बंदरगाह पर एचपीएलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल, गुजरात आईओसीएल रिफाइनरी में एक्रिलिक्स और ऑक्सो अल्कोहल परियोजना, 600 मेगावाट ग्रीन शू इनिशिएटिव, किसानों के लिए पीएम-कुसुम 475 मेगावाट कम्पोनेंट सी सोलर फीडर, 45 मेगावाट बडेली सोलर पीवी प्रोजेक्ट, धोरडो गांव के पूर्ण सौरीकरण आदि का उद्घाटन करेंगे.

Advertisement

वह एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क्स, हाईवे, हेल्थ सर्विस और अर्बन ट्रांस्पोर्टेशन प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे, जिसमें भावनगर में सर टी. जनरल हॉस्पिटल, जामनगर में गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल का विस्तार और 70 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना शामिल है. प्रधानमंत्री धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (DSIR) का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जिसकी परिकल्पना एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में की गई है. वह लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NHMC) का भी दौरा करेंगे और उसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसे लगभग 4,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है. यह कॉम्प्लेक्स भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को संरक्षित करेगा और पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement