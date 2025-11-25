scorecardresearch
 

पाकिस्तान से पैदल सीमापार आया हिंदू प्रेमी जोड़ा, कच्छ में BSF ने पकड़ा, दो महीने में दूसरी घटना

पाकिस्तान के एक हिंदू प्रेमी युगल ने परिवारों के विरोध के चलते घर छोड़कर भारत की ओर पैदल यात्रा की. दोनों कच्छ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते ही बीएसएफ द्वारा पकड़े गए. मित्ती गांव से निकले इस जोड़े को पूछताछ के बाद संयुक्त इंटरोगेशन सेंटर भेजा जाएगा. दो महीने में इस तरह की यह दूसरी घटना है.

कच्छ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा (Photo: Representational)
गुजरात के कच्छ जिले में सोमवार को एक अनोखी घटना सामने आई, जहां पाकिस्तान के मित्ती गांव से भागकर आया एक प्रेमी युगल अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते ही सुरक्षा बलों के हाथ लग गया. जानकारी के अनुसार, हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले 24 वर्षीय पॉपट और 20 वर्षीय गौरी अपने परिवारों के विरोध के कारण घर छोड़कर भारत आने के लिए मजबूर हुए. दोनों रविवार रात मित्ती गांव से निकले और लगभग 8 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर भारत की सीमा में प्रवेश किया.

सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा के पास पिलर नंबर 1016 के पास गश्त के दौरान दोनों को संदिग्ध हालात में देखा और तुरंत हिरासत में ले लिया. बीएसएफ ने उन्हें बालासर पुलिस स्टेशन के हवाले किया. शुरुआती पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था. ऐसे में उन्होंने सीमाओं की परवाह किए बिना भागने का फैसला लिया.

पाकिस्तान से भागा प्रेमी जोड़ा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला गंभीर है और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. दोनों को संयुक्त पूछताछ केंद्र भुज भेजा जाएगा जहां केंद्रीय एजेंसियां उनसे विस्तृत पूछताछ करेंगी. उसके बाद औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी.

प्रेमी जोड़ा कच्छ सीमा से पकड़ा गया

पुलिस ने यह भी बताया कि पिछले दो महीनों में इस तरह का यह दूसरा मामला है. इससे पहले 8 अक्टूबर को भी पाकिस्तान से आए दो लोग कच्छ सीमा पर पकड़े गए थे. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है.

