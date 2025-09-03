Gujarat: जूनागढ़ में चोरवाड़-वेरेल हाईवे पर शिकार खाते दिखे शेर, वीडियो वायरल

जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ के पास देर शाम हाईवे पर शेरों को देखे लोग हैरान हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शेरों ने शिकार का मजा लेते हुए धीरे-धीरे हाईवे पार किया. कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर इस इलाके में शेरों की आवाजाही नहीं होती. हाल के समय में शेर समुद्र किनारे आने लगे हैं. ऐसे में हाईवे पर शेरों को देखना अब आम बात हो गई है. विभाग ने कहा कि शेरों की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए लगातार निगरानी रखी जा रही है.

चोरवाड़-वेरेल हाईवे पर पहुंचे शेर

इसके अलावा अधिकारी ने यह भी कहा कि शेरों की बढ़ती आबादी के कारण अब पोरबंदर की ओर भी शेरों के हाईवे पर दिखाई देने की संभावना है. यह जरूरी है कि वाहन चालक सतर्क रहें और शेरों से दूरी बनाए रखें. विभाग ने लोगों से अनुरोध किया कि शेरों के आस-पास शोर या तेज रोशनी से बचें.

वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

वन विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि शेरों और मानव समुदाय के बीच टकराव से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. हाईवे पर शेरों की आवाजाही के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए विभाग ने स्थानीय प्रशासन से मार्ग पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

