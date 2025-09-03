scorecardresearch
 

Feedback

Gujarat: जूनागढ़ में चोरवाड़-वेरेल हाईवे पर शिकार खाते दिखे शेर, वीडियो वायरल

जूनागढ़ के चोरवाड़-वेरेल हाईवे पर लोगों ने शेरों को शिकार करते हुए देखा. वाहन चालक और स्थानीय लोग सड़क किनारे खड़े होकर शेरों को देख हैरान रह गए. वन विभाग ने कहा कि यह क्षेत्र शेरों की सामान्य आवाजाही का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाल के समय में शेर समुद्र किनारे आ रहे हैं. साथ ही विभाग ने शेरों पर नजर रखने की बात कही.

Advertisement
X
चोरवाड़-वेरेल हाईवे पर पहुंचा शेर (Photo: Screengrab)
चोरवाड़-वेरेल हाईवे पर पहुंचा शेर (Photo: Screengrab)

जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ के पास देर शाम हाईवे पर शेरों को देखे लोग हैरान हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शेरों ने शिकार का मजा लेते हुए धीरे-धीरे हाईवे पार किया. कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर इस इलाके में शेरों की आवाजाही नहीं होती. हाल के समय में शेर समुद्र किनारे आने लगे हैं. ऐसे में हाईवे पर शेरों को देखना अब आम बात हो गई है. विभाग ने कहा कि शेरों की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए लगातार निगरानी रखी जा रही है.

चोरवाड़-वेरेल हाईवे पर पहुंचे शेर

सम्बंधित ख़बरें

पानी में खेलते दिखे शावक. (Screengrab)
गर्मी के बीच तालाब में शावकों की मस्ती... गिर के जंगल में शेर के बच्चों का वीडियो वायरल 
केके, गुलजार, पंकज त्रिपाठी, सयानी गुप्ता
जंगल में शेर का श‍िकार करने पहुंचे पंकज त्रिपाठी, शेरदिल का KK से है खास कनेक्शन 
इंडिया टुडे फाइल फोटो
आखिर क्यों हो रही है गिर के जंगल में शेरों की मौत? 
शेर (फाइल फोटो)
गुजरात: गिर के जंगल में शेर का वनकर्मियों पर हमला, 1 की मौत, 2 घायल 
Natural calamity in Gujarat, chaos due to flood | Rescue operations ongoing
घर के घर पानी में समाए, तैरती दिखी गाड़ियां...गुजरात में बाढ़ से आफत 

इसके अलावा अधिकारी ने यह भी कहा कि शेरों की बढ़ती आबादी के कारण अब पोरबंदर की ओर भी शेरों के हाईवे पर दिखाई देने की संभावना है. यह जरूरी है कि वाहन चालक सतर्क रहें और शेरों से दूरी बनाए रखें. विभाग ने लोगों से अनुरोध किया कि शेरों के आस-पास शोर या तेज रोशनी से बचें.

वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

वन विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि शेरों और मानव समुदाय के बीच टकराव से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. हाईवे पर शेरों की आवाजाही के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए विभाग ने स्थानीय प्रशासन से मार्ग पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement