scorecardresearch
 

Feedback

खेत में बनाया तहखाना, प्रिंटर से छापने लगे नकली नोट... छापा पड़ा तो 40 लाख के नकली नोट मिले

गुजरात में बनासकांठा पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने एक गांव में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपये के नकली नोट, पांच प्रिंटर और स्टेशनरी जब्त की गई है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है.

Advertisement
X
प्रिंटर से छापते थे नकली नोट. (Photo: Screengrab)
प्रिंटर से छापते थे नकली नोट. (Photo: Screengrab)

बनासकांठा पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) ने डीसा तालुका के महादेविया गांव में छापेमारी की. इस दौरान नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया. इस दौरान पुलिस ने मौके से पांच प्रिंटर, स्टेशनरी का सामान और लगभग 40 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं.

पुलिस को सूचना मिली थी कि महादेविया गांव में एक खेत में बने तहखाने में नकली नोटों का कारोबार चल रहा है. इसी आधार पर देर रात छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मास्टरमाइंड संजय सोनी और कौशिक श्रीमाली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि खेत का मालिक रायमल सिंह परमार फरार हो गया. शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों ने नकली नोट छापने की बात कबूल की है.

fake currency factory busted 40 lakh counterfeit notes

सम्बंधित ख़बरें

एनआईए मुंबई कोर्ट ने नकली नोट स्मगलिंग मामले के तीन आरोपियों को दी सजा (Photo: Representational)
मुंबई: नकली नोट स्मगलिंग मामले NIA कोर्ट ने 3 आरोपियों को कैद की सजा सुनाई, लगाया जुर्माना 
cheating gang busted
पैसे को 5 गुना करने का झांसा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ के नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार 
Muzaffarnagar Fake note printing gang busted
UP: नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़, 15 लाख की जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार 
Ex AIMIM Leader Danish Aziz Arrested in Fake Currency Case
MP: जबलपुर में 18 लाख रुपये के नकली नोट बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार 
गांव में पहली बार नाई ने काटे बाल.(Photo: Brijesh Doshi/ITG)
बाल कटवाने तक पर रोक… आलवाड़ा गांव में खत्म हुआ दशकों पुराना भेदभाव 

यह भी पढ़ें: राजस्थान: पैसे को 5 गुना करने का झांसा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ के नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि रायमल सिंह परमार के खिलाफ पहले से ही 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें फिरौती, निषेध और मारपीट के गंभीर अपराध शामिल हैं. उस पर पहले पासा (गुजरात का कठोर सुरक्षा कानून) के तहत भी एक्शन हो चुका है. इस मामले में जेल से बाहर आने के बाद उसने संजय सोनी के साथ मिलकर अपने खेत में एक तहखाना बनाकर नकली नोट छापने की फैक्ट्री शुरू कर दी.

Advertisement

fake currency factory busted 40 lakh counterfeit notes

इस छापेमारी में बरामद उपकरणों से यह साफ हो गया है कि आरोपी बड़े पैमाने पर नकली नोट तैयार करने में लगे थे. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह गिरोह कब से सक्रिय था, अब तक कितनी नकली करेंसी छापी गई और बाजार में कितने नोट चलाए गए. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी रायमल सिंह की तलाश तेज़ी से जारी है और जल्द ही उसे भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement