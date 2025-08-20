'वो शिव भक्त है, किसी को भी मार देता है...', बोली दिल्ली CM पर हमला करने वाले की मां

दिल्ली की मुख्यमंत्री सीमा गुप्ता पर एक जनसुनवाई के दौरान हमला करने के मामले में एक 41 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और उसका नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया है. फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस पूछताछ में कई जानकारी सामने आ रही है.

इसी बीच आरोपी की मां भानुबेन सकरिया से आजतक ने बात की. बातचीत के दौरान भानुबेन ने बताया कि वो रविवार को राजकोट से निकला और सोमवार को दिल्ली पहुंचा. वो भगवान शिव का भक्त है. महीने में दो बार मंदिर जाता है. जब वह दिल्ली गया तो उसके पापा ने कॉल किया. कॉल पर उसने पिता को बताया कि वह दिल्ली आ गया है, क्योंकि वह कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परेशान था.

दिल्ली CM पर हमला करने वाला आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया

राजकोट में रिक्शा चलाता है आरोपी

राजकोट में वो रिक्शा चलाता है. अब मुझे नहीं पता कि उसने वहां क्या किया? उसका दिमाग ही ऐसा है. वो किसी को भी मार देता है. मुझे भी मार चुका है. मैं भी 15 दिन चली गई थी. उसे मानसिक समस्या तो है, पर वो कभी दवाई नहीं लेता. पशु से उसे प्रेम है. जब कुत्तों वाली खबर आई तब से वो परेशान था.

वो घर में सब को पीटता था. उसका स्वभाव ही ऐसा ही हो गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सीएम पर एक जनसुनवाई के दौरान हमला करने वाला आरोपी खुद को पशु प्रेमी बताता है. फिलहाल मामले में दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

