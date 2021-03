Schools Shutdown in Gujarat: गुजरात में कोरोना संक्रमण की गति फिर से चिंता बढ़ा रही है. कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के बीच अब गुजरात के स्कूलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है. गुजरात सरकार को स्‍कूल खोलने की इजाजत देना अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है. स्कूलों से भारी संख्या में छात्र-छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं. सूरत के स्कूलों में हुए ताजा जांच में 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इस आंकड़े ने राज्य सरकार को कोरोना को रोकने की रणनीतियों पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है.

ताजा जानकारी के मुताबिक देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए गुजरात के स्‍कूलों में छात्र-छात्राओं का कोरोना टेस्‍ट कराया जा रहा है. अब तक 25 स्कूलों के 1613 छात्रों की कोरोना जांच की जा चुकी है. जांच रिपोर्ट में पता चला है कि 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं. जिन स्‍कूलों में 5 से ज्यादा मामले सामने आए हैं उन सभी स्कूलों को फौरन बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. ऐसी स्थिति में सूरत के कई स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं.

वहीं सूरत में कोरोना के UK स्‍ट्रेन के वायरस का खतरा भी बढता जा रहा है. सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर बंच्छा निधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है.

According to a study published by Davies and colleagues in Science in March 2021, study researchers reported that the B.1.1.7 variant had 43–90% higher reproduction numbers than the pre-existing variants. This variant strain is seen in the city. All to take utmost precaution