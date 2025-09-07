'अमेरिका 50 फीसदी टैरिफ लगा रहा तो आप 75% लगाओ', केंद्र सरकार से बोले केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर स्थित प्रभु फार्म में मीडिया को संबोधित किया. केजरीवाल लंबे समय से कपास पर आयात शुल्क खत्म करने का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कपास किसानों को लेकर चार मांगें रखी हैं. केजरीवाल ने अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ और भारत सरकार द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को लेकर भी बात की.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सूरत में डायमंड के कारीगरों का बड़ा नुकसान हो रहा है. उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. केजरीवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर भी बातें कीं. उन्होंने कहा कि ट्रंप बुजदिल है और उनके सामने जिस देश ने भी आंख दिखाई है, उन्हें झुकना पड़ा है.

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की अगर अमेरिका 50 फीसदी टैरिफ लगा रहा है तो आप 75 फीसदी टैरिफ लगा दें. देश आपके साथ है. हम आपके साथ हैं.

केजरीवाल ने कहा कि पहले 1500 रुपये प्रति मन तक के दाम पर कपास बिका करता था. आज एक किसान को 1200 रुपये मिलते हैं. बीज के दाम बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई लेकिन किसानों को कम दाम मिलते हैं. अब अगर अमेरिका से कपास भारत में आयात होगी तो स्थानीय किसानों को दाम और भी कम होकर 900 रुपये मिला करेगी.

अरविंद केजरीवाल ने चार मांगें रखीं:-

अमेरिका के कपास आयात पर जो 11 फीसदी ड्यूटी हटाई गई है उसे वापस लगाई जाए. कपास किसानों को 2100 रुपये प्रति मन के हिसाब से एमएसपी दिया जाए. किसानों की फसलों को एमएसपी के दामों से उठाई जाए. बीज समेत जो भी किसानों की जरूरते हैं उनपर सब्सिडी दी जाए और किसानों के लिए सस्ता किया जाए.

हाल ही में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने कपास किसानों के मुद्दे को उठाया था. 28 अगस्त को उन्होंने केंद्र सरकार से अमेरिकी आयात पर अधिक टैरिफ लगाने की मांग की थी. उनका आरोप है कि बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अमेरिकी कपास पर 11 प्रतिशत ड्यूटी माफ करने से स्थानीय किसानों को नुकसान होगा.

