दिल्ली: 'शिविरों में लोगों को नहीं मिल रहा खाना... मच्छरों का नहीं है इंतजाम', बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बोले केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने कई इलाकों में लोगों से मुलाकात की और राहत कैंपों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान की मदद कर रही है, जबकि पूरा उत्तर भारत बाढ़ से जूझ रहा है.
इस दौरान केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले दिनों से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाकों में पानी भरा हुआ है. दिल्ली में खास कर जो गरीब लोग हैं जो यमुना के आसपास वाले इलाकों में रहते हैं. ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए शिविरों में रहने को मजबूर हैं.
लोगों को टाइम पर नहीं मिल रहा खाना: केजरीवाल
उन्होंने आगे कहा कि अभी हमने ऐसे ही एक शिविर में लोगों से मुलाकात की है, जहां लोगों को कई तरह की तकलीफें हैं. लोगों को खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है, शिविर में मच्छर बहुत ज्यादा हैं, उसका कोई इंतजाम नहीं है. पीने के पानी की भी परेशानियां हैं.
केजरीवाल ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की परेशानी का समाधान करे.
दिल्ली के रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिले @ArvindKejriwal जी🙏— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 5, 2025
उन्होंने कहा—
♦️ दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, तमाम इलाकों में जलभराव हो गया है
♦️लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, इन कैंपों में खाने-पीने और अन्य सुविधाओं की भारी कमी है
♦️ बीजेपी सरकार की… pic.twitter.com/rObtMq3JbG
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जबकि उत्तर भारत बाढ़ से जूझ रहा है, केंद्र सरकार अफगानिस्तान की मदद कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य देशों को मदद दी जा सकती है तो बाढ़ से प्रभावित उत्तर भारत के लोगों की मदद क्यों नहीं की जा रही है.
'पंजाब की मदद करे केंद्र'
उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहूंगा कि मुश्किल वक्त में जितनी हो सके वह पंजाब की मदद करें. अभी मैंने देखा कि केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में भूकंप आया तो वहां पर उन्होंने काफी मदद भेजी है... वो अच्छी बात है, दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो हमें मदद करनी चाहिए. लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है तो पंजाब की भी केंद्र सरकार मदद करे.