scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: 'शिविरों में लोगों को नहीं मिल रहा खाना... मच्छरों का नहीं है इंतजाम', बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बोले केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने राहत शिविरों में लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर वह अफगानिस्तान की मदद कर सकती है तो पंजाब की मदद क्यों नहीं कर रही है.

Advertisement
X
केजरीवाल ने दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा. (File Photo: PTI)
केजरीवाल ने दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा. (File Photo: PTI)

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने कई इलाकों में लोगों से मुलाकात की और राहत कैंपों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान की मदद कर रही है, जबकि पूरा उत्तर भारत बाढ़ से जूझ रहा है.

इस दौरान केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले दिनों से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाकों में पानी भरा हुआ है. दिल्ली में खास कर जो गरीब लोग हैं जो यमुना के आसपास वाले इलाकों में रहते हैं. ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए शिविरों में रहने को मजबूर हैं.

लोगों को टाइम पर नहीं मिल रहा खाना: केजरीवाल

सम्बंधित ख़बरें

Arvind Kejriwal met with flood victims in Delhi.
दिल्ली: शास्त्री पार्क में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे केजरीवाल, Video 
Punjab Floods.
1902 गांव, 4 लाख लोग, 23 जिले और 43 मौतें... बाढ़ से बेहाल पंजाब! 
पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई आम आदमी पार्टी (Photo: PTI)
बाढ़ से बेहाल पंजाब, मदद को आगे आई AAP, केजरीवाल के निर्देश पर सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री लेकर दिल्ली से रवाना 
mayawati prashant kishor arvind kejriwal
बिहार की सभी सीटों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं मायावती, केजरीवाल और प्रशांत किशोर? 
AAP नेता पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तनख्वाह दान करेंगे (File Photo: PTI)
बाढ़ पीड़ित पंजाब के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान, एक महीने की सैलरी देंगे AAP के सभी सांसद-विधायक 

उन्होंने आगे कहा कि अभी हमने ऐसे ही एक शिविर में लोगों से मुलाकात की है, जहां लोगों को कई तरह की तकलीफें हैं. लोगों को खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है, शिविर में मच्छर बहुत ज्यादा हैं, उसका कोई इंतजाम नहीं है. पीने के पानी की भी परेशानियां हैं.

केजरीवाल ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की परेशानी का समाधान करे.

Advertisement

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जबकि उत्तर भारत बाढ़ से जूझ रहा है, केंद्र सरकार अफगानिस्तान की मदद कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य देशों को मदद दी जा सकती है तो बाढ़ से प्रभावित उत्तर भारत के लोगों की मदद क्यों नहीं की जा रही है.

'पंजाब की मदद करे केंद्र'

उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहूंगा कि मुश्किल वक्त में जितनी हो सके वह पंजाब की मदद करें. अभी मैंने देखा कि केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में भूकंप आया तो वहां पर उन्होंने काफी मदद भेजी है... वो अच्छी बात है, दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो हमें मदद करनी चाहिए. लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है तो पंजाब की भी केंद्र सरकार मदद करे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement