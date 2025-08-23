scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद में सीरियाई गैंग का पर्दाफाश... ऐशो-आराम के लिए गाजा पीड़ित बता मस्जिदों से वसूलते थे पैसे

गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने एक सीरियाई गैंग का पर्दाफाश किया है. गैंग से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी गाजा पीड़ितों के रूप में मस्जिदों से पैसे वसूल रहा था.

Advertisement
X
अहमदाबाद में सिरियाई गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
अहमदाबाद में सिरियाई गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Representational )

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक सीरियाई गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह गाजा पीड़ितों के रूप में मस्जिदों से पैसे वसूल रहा था. मामले में पुलिस ने अली मेघात अलजाहर नाम के एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है. वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था.

पूछताछ के दौरान पता चला कि वह पैसों का इस्तेमाल ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीने में कर रहा था. पुलिस कार्रवाई के बाद उसके तीन साथी फरार हैं. जिनकी तलाश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

 यह भी पढ़ें: हैदराबाद में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़... बांग्लादेश से भारत लाकर वेश्यावृत्ति में धकेली जा रही थीं लड़कियां

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
एयरपोर्ट जॉब के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार 
2.5 करोड़ की डकैती का खुलासा.(Photo: Arvind Ojha/ITG)
फर्जी CBI बनकर लूटे ₹2.5 करोड़, पुलिस ने NGO गैंग से ₹1.25 करोड़ किया रिकवर 
cm rekha gupta attacker case by delhi police
CM रेखा गुप्ता हमले की जांच में बड़ा खुलासा, पुलिस ने.. 
हमलावर को पैसे भेजने वाले शख्स को राजकोट से लाया जा रहा दिल्ली (Photo: PTI/ITG)
तहसीन ने राजेश को क्यों भेजे थे ₹2000? CM रेखा पर हमला करने वाले आरोपी के दोस्त को दिल्ली ला रही पुलिस 
फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
गुजरात: फूड कंपनी के टैंक में जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप 

ऐसी गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हैं खतरा: पुलिस

क्राइम ब्रांच ने कहा है कि ये गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं. वे वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं. हालांकि एकत्रित धन का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था, इसका पता लगाने के लिए जांच चल रही है. 

मामले की जांच राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है. फिलहाल अली को हिरासत में लेकर ब्लैकलिस्ट करने और डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस द्वारा ऐसे अन्य गैंग का भी पता लगाया जा रहा है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को 2,000 से 40,000 रुपये में फर्जी आधार कार्ड, गिरोह का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार

मेधात अल-ज़हर दमास्क्स का रहने वाला है अली मेधात

पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ा गया अली मेधात, अल-ज़हर दमास्क्स का रहने वाला है और खुद को सीया मुस्लिम बता रहा है. वह अहमदाबाद की एक होटल में रुका था, जहां से उसे पकड़ा गया. क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि आरोपी के शरीर पर घाव के निशान हैं, जिसे वह युद्ध में लगे चोट होने का दावा कर रहा है. 

आरोपी के गैंग में शामिल झकरीया अलजर, अहमदा अल्हबश, युसेफ अलजहर अभी फरार हैं. पुलिस उन्हें ढूंढ रही है. यह लोग लेबनान में एकत्रित हुए और फिर वहां से भारत आए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement