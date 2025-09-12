ग्वालियर के कुख्यात आरोपी का अहमदाबाद में एनकाउंटर... पैर में गोली लगने से हुआ घायल

गुजरात के अहमदाबाद में कुख्यात आरोपी संग्राम सिंह राकेश सिंह सिकरवार और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी. घटना उस समय हुई, जब आरोपी को रामोल पुलिस कस्टडी में लेते समय रिवरफ्रंट रोड के पास ले जाया जा रहा था. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, संग्राम सिंह राकेश सिंह सिकरवार अहमदाबाद के वस्त्राल क्षेत्र में रहता है. वह मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है. उसके खिलाफ कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आरोपी का क्राइम रिकॉर्ड काफी लंबा और गंभीर है.

पुलिस ने कहा कि संग्राम सिंह को पुलिस कस्टडी में लेते वक्त रिवरफ्रंट रोड से ले जा रहे थे, उसी दौरान आरोपी ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने के साथ ही टीम पर अटैक करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में जा लगी. इससे वह घायल हो गया. आरोपी को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि क्राइम ब्रांच की टीम ने सावधानी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया. आरोपी को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया. आगे की कानूनी प्रक्रिया और सभी मामलों की जांच की जा रही है. मुठभेड़ ऐसे समय में हुई, जब संग्राम सिंह कई गंभीर मामलों में पुलिस की जांच के दायरे में था. अहमदाबाद पुलिस ने इस घटना की फोटो और वीडियो दस्तावेजीकरण कर लिया है.

