​​​​​​​दिल्ली में रोहित गोदारा गैंग के शूटर का एनकाउंटर, बिजनेसमैन के घर पर गोली चलाने आया था आरोपी

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है. यह एनकाउंटर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के शाह आलम बांध पर हुआ, जिसमें गोदारा गैंग का शार्प शूटर अंकित घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि अंकित दिल्ली में एक बड़े कारोबारी के ठिकाने पर गोली चलाने की फिराक में था. इसी सूचना पर स्पेशल सेल की टीम ने उसे घेर लिया. पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी.

इससे बाद पुलिस भी एक्शन में आई और जवाबी कार्रवाई में अंकित के पैर में गोली लग गई. घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. एनकाउंटर की जानकारी मिलते ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और देर रात तक ऑपरेशन चला. घायल अंकित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अंकित हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है और उस पर हरियाणा में पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह एक बड़े रंगदारी रैकेट में भी शामिल था.

फिलहाल पुलिस अंकित से पूछताछ कर रही है ताकि रोहित गोदारा गैंग के नेटवर्क और देश में मौजूद उसके बाकी शूटरों की जानकारी निकाली जा सके.इस एनकाउंटर को दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

