बाढ़ से बचाने के लिए लगाए गए टेंट्स में भी घुस गया यमुना का पानी, दिल्ली में जलस्तर ने तोड़ा 2013 का रिकॉर्ड

दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. बुधवार शाम तक जलस्तर 207.33 मीटर तक पहुंच गया, जो 2013 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है. बढ़ते पानी का असर अब राहत शिविरों पर भी दिखने लगा है.

यमुना बाजार इलाके में लगाए गए राहत शिविरों में पानी घुस गया है. जिन लोगों को पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों से यहां लाया गया था, उन्हें अब दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है. प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

केंद्रीय जल आयोग ने जारी की एडवाइजरी

बता दें कि दिल्ली में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने बुधवार को नई एडवाइजरी जारी की है. आयोग ने चेतावनी दी है कि यमुना का जलस्तर आज रात 8 बजे तक 207.40 मीटर तक पहुंच सकता है. यह स्तर खतरे के निशान से ऊपर है.

खाली कराए जा रहे कैंप

फिलहाल यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी कई निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. इसके अलावा, राहत-बचाव टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं.

एडवाइजरी में कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद भी जलस्तर में वृद्धि, गिरावट या स्थिरता बनी रह सकती है. हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पूर्वानुमान वजीराबाद और ओखला बैराज से छोड़े गए पानी की मात्रा के आधार पर और प्रभावित हो सकता है.

यमुना के जलस्तर ने तोड़ा रिकॉर्ड

2023 – 208.66 मीटर

1978 – 207.49 मीटर

2025 – 207.33 मीटर (शाम 6 बजे)

2013 – 207.32 मीटर

दिल्ली पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक अलर्ट

दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. आउटर रिंग रोड पर मजनूं का टीला से सलीमगढ़ बायपास तक यातायात प्रभावित है. कई जगह डायवर्जन लगाए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

बारिश ने बढ़ाई मुसीबत

केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में ऊपरी राज्यों में भारी बारिश हुई है, जिससे यमुना में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ा है. मौसम विभाग ने भी अगले दो दिनों तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

लोगों को शिफ्ट करने की हो रही तैयारी

दिल्ली सरकार ने कहा है कि यमुना के किनारे बसे इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है. बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम कर रहा है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

बाढ़ की स्थिति के बीच बुधवार को दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईटीओ बैराज का दौरा किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2023 वाले हालात नहीं होंगे. लोगों ने यमुना के बीच घर बना लिए है. उनको कई बार वहां से जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन लोग नहीं जाते जो लोग यमुना बेल्ट पर रह रहे हैं, उनको रेस्क्यू करके स्कूलों में बनाए कैंप में भेजा जा रहा है.



