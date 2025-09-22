scorecardresearch
 

दिल्ली: जामिया नगर के फ्लैट में मिली महिला की सड़ी-गली लाश, पास बैठा था मानसिक रूप से बीमार बेटा

दिल्ली के जामिया नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक फ्लैट से संदिग्ध हालात में एक महिला का शव बरामद हुआ. आशंका जताई जा रही है कि शव 2–3 दिन पुराना है.

जामिया नगर में फ्लैट से महिला का शव बरामद (Photo- ITG)
जामिया नगर में फ्लैट से महिला का शव बरामद (Photo- ITG)

दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट के अंदर से एक महिला का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस के अनुसार, शव दो से तीन दिन पुराना लग रहा है. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने पाया कि मृतका का मानसिक रूप से कमजोर बेटा शव के पास बैठा हुआ था.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ही पता चल पाएगा कि यह सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई और वजह है.

पुलिस ने बताया कि महिला के बेटे को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और फ्लैट को सील कर दिया गया है. फिलहाल, सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है, और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें: दो साल, दो ब्लास्ट और एंबेसी के पास साजिश... जामिया नगर पर जा टिकी एजेंसियों की नजर, आरोपियों का सुराग नहीं

