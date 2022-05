IMD Weather Latest Updates: जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) बना हुआ है. जबकि पूर्वोत्तर राजस्थान और आस-पास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, केरल में मॉनसून की एंट्री से पहले प्री मॉनसून बारिश की गतिविधियां जारी हैं. IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के राज्यों में भी मौसम (Mausam) का मिजाज बदला है. हल्की आंधी-बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है.

IMD के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 5-6 दिन लू यानी हीटवेव (Heatwave) नहीं चलेगी. साथ ही अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट के साथ गर्मी से भी राहत मिले रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कहा कि भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में अगले तीन दिन गर्मी से कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सोमवार से प्री मॉनसून बारिश होने की संभावना है. जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

Isolated hailstorm also likely over Himachal Pradesh, Punjab on 22nd & 23rd; over Haryana-Chandigarh-Delhi, Uttar Pradesh on 23rd May, 2022. Isolated heavy rainfall also likely over Jammu & Kashmir and north Punjab on 23rd May, 2022.