Video: लापरवाह ई-रिक्शा ड्राइवर ने छीनी मासूम की जिंदगी, दो सहेलियां समेत 3 घायल

दिल्ली के पहाड़गंज चौक पर सोमवार सुबह स्कूली बच्चों से भरे एक ई-रिक्शा का हादसा बड़ा दुखद साबित हुआ. तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाते समय ई-रिक्शा पलट गया, जिसमें सवार तीन स्कूली बच्चियां और एक युवक घायल हो गया. हादसे में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा की मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 46 वर्षीय चालक दिलीप रेड लाइट तोड़कर तेज गति से निकलने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से ई-रिक्शा पलट गया. आनन-फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया. अन्य दो छात्राएं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है. मृतका व अन्य छात्राएं सुबह स्कूल जाने के लिए ई-रिक्शा में सवार हुई थीं.

पुलिस ने आरोपी चालक दिलीप, जो पहाड़गंज के मोतिया खान झुग्गी का रहने वाला है, उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया है. हादसे में शामिल ई-रिक्शा को जब्त कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

