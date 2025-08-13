15 अगस्त: दिल्ली-NCR के इन रास्तों पर जाना है तो रहें सावधान! ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Delhi-NCR Traffic Police Advisory: हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली-NCR बॉर्डर पर कई तरह के प्रतिबंध हैं, जिसकी वजह से नोएडा-दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी जाम देखने को मिल रहा है. ऐसे में घर से निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें.
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की वजह से दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है. इसके अलावा 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक दिल्ली के लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रही, जो 15 अगस्त को भी लागू रहेगी.
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
नोएडा पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस परेड के अवसर पर 14 अगस्त को रात 10 बजे से 15 अगस्त को कार्यक्रम खत्म होने तक नोएडा से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी. वहीं, दिल्ली के चांदनी चौक से लाल किला, दरियागंज से रिंगरोड और रिंगरोड से नेताजी सुभाष मार्ग, ये रास्ते भी प्रतिबंधित रहेंगे.
इन तमाम सड़कों को 15 अगस्त सुबह 4 बजे से स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम खत्म होने तक आम जनता के लिए बंद किया जाएगा.
लाल किला, दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रवेश केवल निमंत्रण कार्ड से होगा। (सिवाय Enclosure No. 21-C के, जहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित पहचान पत्र के साथ प्रवेश की अनुमति होगी)
इन सड़कों पर सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनके पास गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया इनविटेशन कार्ड होगा. वहीं, नोएडा पुलिस ने यात्रा करने वाले लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9971009001 जारी किया है और वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की सलाह दी है.