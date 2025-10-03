दिल्ली पुलिस और रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और रोहित गोदारा गैंग के दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया है. यह एनकाउंटर आज यानी शुक्रवार की सुबह दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में हुआ. विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के भारतीय इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की पहल के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

मुठभेड़ के बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. पकड़े गए अपराधियों के नाम आकाश राजपूत और महिपाल हैं. दोनों बदमाश गंगानगर और गुजरात के कुछ गंभीर मामलों में वॉन्टेड थे.

पुलिस के हाथ आया आकाश राजपूत, राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला है और महिपाल, भरतपुर से संबंध रखता है. दोनों बदमाश गंगानगर और गुजरात के कुछ मामलों में वॉन्टेड थे. हालांकि, दिल्ली में दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. पुलिस की यह पहल विदेश बैठे गैंगस्टरों के भारतीय इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की दिशा में है.

आकाश राजपूत का बड़ा क्राइम ग्राफ

अपराधी आकाश राजपूत जुलाई 2022 में असन्ध, करनाल के एक अस्पताल के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में शामिल रहा है. यह घटना फिरौती के लिए विदेश बैठे गैंगस्टर दलेर कोटिया ने करवाई थी. आकाश राजपूत जुलाई 2025 में गुजरात की एक फिरौती के लिए अपहरण की घटना में भी वॉन्टेड चल रहा था, जिसमें गैंगस्टर किरितसिंह झाला ने पीड़ित से 100 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी. आकाश राजपूत पर राजस्थान पुलिस ने ₹20,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है.

गैंग से जुड़ाव और विदेश भागने की तैयारी

आकाश राजपूत का क्राइम-ग्राफ गुजरात, राजस्थान और हरयाणा के गैंगस्टर्स के आपसी गठजोड़ को दिखाता है. मौजूदा वक्त में, वह राजस्थान के इनामी गैंगस्टर जगदीश जागला और अभिषेक गौड़ के जरिए रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंदर चारण गैंग के साथ जुड़ गया था. वह भारत से विदेश भागने के लिए फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका था.

मुठभेड़ और महिपाल का लिंक

अपराधी महिपाल भी असन्ध, करनाल वाली गोलीबारी की घटना में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा हुआ था, और आकाश राजपूत के साथ विदेश बैठे गैंगस्टरों से जुड़ चुका था. इन अपराधियों के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़ आज सुबह कापसहेड़ा इलाके में हुई, जिसमें आकाश राजपूत को शरीर के निचले हिस्से पर गोली लगने के बाद काबू किया जा सका. घायल अपराधी को मेडिकल के लिए भेजा गया है, और लीगल इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही प्रक्रिया में है.

