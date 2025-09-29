scorecardresearch
 

'बहुत हुई नेतागिरी, अब 5 करोड़ दो या मरने के लिए रहो तैयार...' पूर्व DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को व्हाट्सएप पर 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली है. धमकी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से दी गई है. पुलिस जांच कर रही है कि धमकी वास्तव में गोदारा ने दी है या कोई उसका नाम इस्तेमाल कर डराने की कोशिश कर रहा है.

गैंगस्टर रोहित गोदारा ने रौनक खत्री से मांगी 5 करोड़ की फिरौती (File Photo: ITG)

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली है. धमकी देने वाला खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा बता रहा है. धमकी भरा मैसेज रौनक खत्री को व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से भेजा गया.

सूत्रों के अनुसार, धमकी देने वाले ने सिर्फ संदेश ही नहीं भेजा बल्कि व्हाट्सएप पर कई बार कॉल भी किए. जिसके बाद रौनक खत्री ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

व्हाट्सएप पर 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी वास्तव में रोहित गोदारा ने ही दी है या कोई उसका नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहा है.

रौनक खत्री को 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली
जांच अधिकारी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से उस विदेशी नंबर के लोकेशन और आईपी एड्रेस की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की धमकियां अक्सर डराने और पैसों की मांग के लिए की जाती हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल रौनक खत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी की पहचान जल्द की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी.

