'कुर्सी से गिर गया, जिंदगी में ऐसा धमाका नहीं देखा...' चश्मदीदों ने बताई लाल किले धमाके की आंखों-देखी

दिल्ली में लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके से इलाके में अफरातफरी मच गई. धमाका इतना तेज था कि चश्मदीद गिर पड़े और कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. लपटें आसमान तक पहुंच गईं और चारों तरफ धुआं फैल गया. कई लोग घायल हैं जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जांच जारी है.

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद खौफ का माहौल (Photo: ITG)
दिल्ली के लाल किले के पास शनिवार को हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. धमाका इतना भीषण था कि आसपास की पांच से छह गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई लोग घायल हो गए. धमाके के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और सड़क पर धुएं का गुबार छा गया. कई लोगों के मरने की आशंका है. 

धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ बताया जा रहा है. चश्मदीदों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इमारतों की खिड़कियां तक खुल गईं. एक चश्मदीद ने बताया कि मैं अपनी दुकान में बैठा था, अचानक इतना तेज धमाका हुआ कि मैं कुर्सी से गिर पड़ा. जिदगी में इतना भयानक धमाका कभी नहीं सुना.

दिल्ली में ब्लास्ट से मचा हड़कंप 

वहीं दूसरे चश्मदीद राजधर पांडे ने बताया कि वो घर पर था, जब छत पर गया तो देखा कि लपटें आसमान छू रही थीं. आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ अफरातफरी मची हुई थी. मौके पर मौजूद स्थानीय व्यक्ति ने एएनआई से बात करते हुए बताया, 'जब हम मौके पर पहुंचे तो सड़क पर किसी का हाथ पड़ा हुआ देखा. हम पूरी तरह हैरान रह गए. यह नजारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. आसपास कई कारें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और सड़क पर शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे. कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है.

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि धमाका एक इको वैन में हुआ. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. धमाके के बाद घायल लोगों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल प्रशासन ने कई घायलों की हालत गंभीर बताई है.

कई लोगों के मारने की आशंका है

फायर ब्रिगेड और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. क्षेत्र को सील कर दिया गया है और दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. जांच एजेंसियां धमाके के कारण और स्रोत की जांच में जुटी हैं. 

