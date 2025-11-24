नाम प्रदूषण विरोध का, नारेबाजी नक्सलियों और हिडमा के समर्थन में... दिल्ली में विवादित प्रोटेस्ट के पीछे कौन लोग?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा को लेकर पिछले कई दिनों से युवा समूह इंडिया गेट के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं. रविवार शाम भी कुछ युवा C-हेक्सागन इलाके में "क्लीन एयर" की मांग को लेकर जुटे थे. शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल गया. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे 'अर्बन नक्सल' करार दे रहे हैं.

प्रदूषण के खिलाफ नारे लगाने के बीच अचानक कुछ प्रदर्शनकारी माडवी हिडमा अमर रहे के नारे लगाने लगे. हिडमा वही कुख्यात नक्सली कमांडर है जिसकी हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत हुई थी. हिडमा के पोस्टर और नारे सामने आते ही यह प्रदर्शन तुरंत विवादों में आ गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हिडमा एक आदिवासी है जिसने अपने हक के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाए. लोग इस तरीके से सहमत नहीं हो सकते और इसे गलत कह सकते हैं, लेकिन वे इसके पीछे के कारण को नकार नहीं सकते. कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई है. यह पानी, जंगल और जमीन की लड़ाई है. इस वजह से, नारायण कान्हा को एंटी-नेशनल नहीं कहा जा सकता. जो लोग अपने हक की रक्षा कर रहे हैं, उन पर ऐसा ज़ुल्म नहीं किया जा सकता..."

Delhi | A protest was held this evening at C Hexagon, India Gate, over pollution. But the protesters were holding posters of Maoist commander Madvi Hidma (who was recently killed in the encounter). When they tried to block the road, the police tried to remove them, but they… https://t.co/fNMeaffsFb — ANI (@ANI) November 23, 2025

पुलिस पर मिर्ची स्प्रे, अफसर घायल

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारी अचानक बैरिकेड तोड़कर सड़क पर बैठ गए, जिससे एंबुलेंस सहित कई इमरजेंसी वाहन फंस गए. जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो कुछ लोगों ने चिली स्प्रे का छिड़काव कर दिया.

DCP देवेश महला ने बताया, "पहली बार हमने देखा कि पुलिस पर चिली स्प्रे इस्तेमाल किया गया. हमारे कई जवानों की आंखों में स्प्रे डाला गया, जिन्हें RML अस्पताल में इलाज मिल रहा है." कॉन्स्टेबल इशांत की आंखों में मिर्ची स्प्रे सबसे ज्यादा पड़ा, जिससे वह घायल हो गए.

कई प्रदर्शनकारी हिरासत में, FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने मौके से लगभग छह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी CCTV और वीडियो के जरिए की जा रही है. पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, बैरिकेड तोड़ने, सड़क जाम करने और पुलिस पर हमला करने जैसी धाराओं में FIR दर्ज कर ली है.

हिडमा का पोस्टर कौन लाया? जांच शुरू

सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदूषण के नाम पर जुटे प्रदर्शन में अचानक नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर और नारे कैसे आ गए. दिल्ली पुलिस ने इस पहलू पर भी जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि यह पता लगाना जरूरी है कि कहीं किसी संगठित समूह ने प्रदर्शन को भटकाने की कोशिश तो नहीं की.

