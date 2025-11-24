scorecardresearch
 

Feedback

नाम प्रदूषण विरोध का, नारेबाजी नक्सलियों और हिडमा के समर्थन में... दिल्ली में विवादित प्रोटेस्ट के पीछे कौन लोग?

दिल्ली के इंडिया गेट पर पॉल्यूशन विरोध प्रदर्शन उस वक्त विवादों में घिर गया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगा दिए. पुलिस से भिड़ंत, मिर्ची स्प्रे और बैरिकेड तोड़ने के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया. दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा सहित कई धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया. (Photo- Screengrab)
दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया. (Photo- Screengrab)

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा को लेकर पिछले कई दिनों से युवा समूह इंडिया गेट के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं. रविवार शाम भी कुछ युवा C-हेक्सागन इलाके में "क्लीन एयर" की मांग को लेकर जुटे थे. शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल गया. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे 'अर्बन नक्सल' करार दे रहे हैं.

प्रदूषण के खिलाफ नारे लगाने के बीच अचानक कुछ प्रदर्शनकारी माडवी हिडमा अमर रहे के नारे लगाने लगे. हिडमा वही कुख्यात नक्सली कमांडर है जिसकी हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत हुई थी. हिडमा के पोस्टर और नारे सामने आते ही यह प्रदर्शन तुरंत विवादों में आ गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: माडवी हिडमा को कैसे मिले हथियार, पूर्व माओवादी कमांडर रमेश बदरन्ना ने किया खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Naxal Commander Madavi Hidma Killed in AP
हिडमा का गेम फिनिश... लेकिन अब भी बचे हैं ये 5 कुख्यात नक्सली 
Madvi Hidma encounter story
5वीं तक पढ़ाई, 5 फुट 5 इंच कद, 20 हमलों का मास्टरमाइंड...नक्सल सरगना हिडमा की कहानी 
Naxals के हथियार कहाँ से आते हैं? हिडमा और AK-47 का सच 
Naxal Leader Hidma killed
टॉप नक्सल कमांडर हिडमा का पत्नी सहित खात्मा, सुकमा एनकाउंटर में कुल 6 नक्सली ढेर 
नक्सलियों से जब्त हथियार, ध्वस्त कैंप और हिडमा की फाइल फोटो.
Ruthless Approach के साथ मांद में जाकर चैलेंज! 45 लाख के इनामी नक्सली हिडमा का होगा हिसाब, रडार पर 125 गांव 

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हिडमा एक आदिवासी है जिसने अपने हक के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाए. लोग इस तरीके से सहमत नहीं हो सकते और इसे गलत कह सकते हैं, लेकिन वे इसके पीछे के कारण को नकार नहीं सकते. कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई है. यह पानी, जंगल और जमीन की लड़ाई है. इस वजह से, नारायण कान्हा को एंटी-नेशनल नहीं कहा जा सकता. जो लोग अपने हक की रक्षा कर रहे हैं, उन पर ऐसा ज़ुल्म नहीं किया जा सकता..."

Advertisement

पुलिस पर मिर्ची स्प्रे, अफसर घायल

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारी अचानक बैरिकेड तोड़कर सड़क पर बैठ गए, जिससे एंबुलेंस सहित कई इमरजेंसी वाहन फंस गए. जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो कुछ लोगों ने चिली स्प्रे का छिड़काव कर दिया.

DCP देवेश महला ने बताया, "पहली बार हमने देखा कि पुलिस पर चिली स्प्रे इस्तेमाल किया गया. हमारे कई जवानों की आंखों में स्प्रे डाला गया, जिन्हें RML अस्पताल में इलाज मिल रहा है." कॉन्स्टेबल इशांत की आंखों में मिर्ची स्प्रे सबसे ज्यादा पड़ा, जिससे वह घायल हो गए.

कई प्रदर्शनकारी हिरासत में, FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने मौके से लगभग छह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी CCTV और वीडियो के जरिए की जा रही है. पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, बैरिकेड तोड़ने, सड़क जाम करने और पुलिस पर हमला करने जैसी धाराओं में FIR दर्ज कर ली है.

यह भी पढ़ें: माड़वी हिडमा के खात्मे से नक्सल विरोधी अभियान तक, देखें बस्तर के IG से ख़ास बातचीत

हिडमा का पोस्टर कौन लाया? जांच शुरू

सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदूषण के नाम पर जुटे प्रदर्शन में अचानक नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर और नारे कैसे आ गए. दिल्ली पुलिस ने इस पहलू पर भी जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि यह पता लगाना जरूरी है कि कहीं किसी संगठित समूह ने प्रदर्शन को भटकाने की कोशिश तो नहीं की.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement