Delhi Weather: सर्दी से सावधान! दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच 3 डिग्री पहुंचा पारा, शीतलहर का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. आयानगर इलाके में आज, 15 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है. ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों के आवागमन पर भी असर पड़ रहा है. देश भर के विभिन्न राज्यों की कई ट्रेनें कोहरे के कारण प्रभावित हो रही हैं. कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है. मौसम विभाग के मुताबिक, चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री तक पहुंच गया है.

Delhi Ridge recorded a minimimum temperature of 3°C today while Ayanagar has a min temperature of 3.5°C

दिल्ली के 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में क्रिसमस के दिन आज (रविवार), 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जबकि अधिकतम तापमान 19 और 20 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने का अनुमान है. दिल्ली में अगले 24 घंटे 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है. साथ ही शीतलहर की चेतावनी भी है.

दिल्‍ली में शनिवार को न्‍यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्‍य से 2.6 डिग्री कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाएं चल रही है. IMD ने 25 और 26 दिसंबर के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. पिछले तीन दिनों से मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, उससे दिन के समय भी लोगों को सर्दी महसूस हो रही है.

IMD ने 30 दिसंबर तक मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक, अभी दो दिन दिल्ली में कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी. 27 दिसंबर से सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा. साथ ही तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक न्यूनतम पारा 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

Delhi Weather Forecast IMD Updates

वहीं, प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब कैटेगरी में बरकरार है. केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार है, जो कि खराब श्रेणी में आता है. बता दें कि शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ माना जाता है.