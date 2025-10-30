दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', आज बदलेगा मौसम तो प्रदूषण से मिलेगी राहत! बारिश पर आया ये अपडेट

देश के कई हिस्सों में ठंड दस्तक दे चुकी है. दिल्ली-एनसीआर के तापमान में भी मामूली गिरावट देखने को मिल रही है. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी और उससे सटे एनसीआर के इलाकों में अब मौसम तेजी से करवट ले रहा है. रात के साथ-साथ दिन के समय भी हल्की ठंड महसूस होने लगी है. इस बीच IMD ने दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है.

मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार, 30 अक्टूबर को पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है.वहीं, शाम तक बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. IMD के अनुसार, ये हल्की बारिश दिल्लीवासियों को ठंड का एहसास कराएगी.

दिल्ली-NCR के इन इलाकों में बारिश की संभावना

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल (हरियाणा), सिकंदराबाद, बुलंदशहर, नंदगांव, बरसाना (उ.प्र.), भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपुतली, अलवर, विराटनगर, नगर, डीग, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, नदबई, महवा, महंदीपुर बालाजी (राजस्थान) में हल्की बारिश होने की संभावना है.

वहीं, दिल्ली के अक्षरधाम, सफदरजंग, लोदी रोड, नेहरू स्टेडियम, वसंत विहार, आर.के. पुरम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, वसंत कुंज, हौजखास, मालवीय नगर, कालकाजी, महरौली, तुगलकाबाद, छत्तरपुर, इग्नू, अयानगर, डेरामंडी और एनसीआर के गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, गुरुग्राम में बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा यूपी के पिलखुआ, हापुड़, गुलावठी, सियाना, जहांगीराबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, देबई, नरौरा, गभाना, जट्टारी, खैर के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश/बूंदाबांदी हो सकती है.

प्रदूषण से मिल सकती है राहत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के ज्यादातर स्टेशन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 के पार है, जो ' बहुत खराब' श्रेणी के अंतर्गत है. वहीं, कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है. IMD ने 30 अक्टूबर को हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है, जिससे प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है.

राजधानी दिल्ली में आज, 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवाओं की वजह से दिल्ली में सर्दी ने भी दस्तक दे दी है. IMD के मुताबिक, दिल्ली- NCR में इस मौसम के न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी गई है.

