दिल्ली-हरियाणा में 39 ठिकानों पर छापेमारी, नीरज बवाना का पिता सोना-हथियारों संग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस ने बुधवार रात राजधानी और हरियाणा में करीब 39 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान 50 लाख रुपये नकद, सवा किलो सोना, बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो, चार कट्टे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

छापेमारी का मुख्य लक्ष्य बवाना और उसके गिरोह की आर्थिक व आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना था. पुलिस का कहना है कि नीरज बवाना के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि गैंग के पास भारी मात्रा में अवैध हथियार और संपत्ति है, जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में होता है.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात राजधानी और हरियाणा में संगठित अपराध पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की. आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस की करीब 40 टीमों ने कुख्यात गिरोहों तिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना-राजेश बवाना, जितेंद्र उर्फ गोगी और काला जठेड़ी से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन छापों का उद्देश्य गिरोहों के ठिकानों को ध्वस्त करना और उनके हथियार व फाइनेंस की सप्लाई चेन को तोड़ना था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी और कई अवैध हथियार बरामद किए. अधिकारियों ने बताया कि इन छापों के बाद कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और बरामदगी को लेकर आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मकसद राजधानी में संगठित अपराध पर रोक लगाना और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है.

