दरिया-दरिया दिल्ली... कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से यमुना घाट तक बाढ़ में डूबे, सिविल लाइंस के घरों में घुसा पानी

Delhi Yamuna Flood: दिल्ली में यमुना का पानी अब पॉश इलाकों में भी घुस रहा है.दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से लेकर ITO रोड तक सड़कों पर दरिया बह रहा है. इधर, कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है. इस बीच मौसम विभाग ने आज, 5 सितंबर के लिए भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

यमुना के रौद्र रूप से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़
दिल्ली में भारी बारिश और यमुना के जलस्तर से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए है. यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. यमुना के बढ़ते जलस्तर से यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट और मयूर विहार जैसे इलाकों में बुरा हाल है. अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी हैं.

ड्रोन विजुअल में देखिए दिल्ली बाढ़ का हाल

सिविल लाइंस समेत पॉश इलाकों में घुसा यमुना का पानी

यमुना बाजार से लेकर सिविल लाइन्स तककई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. सिविल लाइंस जैसे दिल्ली के पॉश इलाकों में भी मकानों के निचले हिस्से पानी में डूब चुके हैं. बता दें कि सिविल लाइंस में ही मुख्यमंत्री आवास भी स्थित है. बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के पास तक पहुंच गया है, जहां मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के ऑफिस हैं. आईटीओ, मयूर विहार और गीता कॉलोनी में लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं.

यमुना नदी में पानी बढ़ने से जलमग्न दिल्ली का इलाका. (Photo:PTI)
Flood havoc in Delhi (Photo: PTI)
Delhi floods water level of the river Yamun
The water level of the Yamuna in Delhi is at a record high, with many areas submerged.
वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मॉनेस्ट्री और मजनूं का टीला भी पानी में डूबे नजर आ रहे है. निगम बोध घाट, पुराना लोहा पुल, ISBT, बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर और नजफगढ़ में भी यमुना का पानी कॉलोनियों में घुस चुका है. 

इधर, कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है, जिसके बाद आस-पास के निचले इलाकों में पानी भर गया है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने आज, 5 सितंबर को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है.

यमुना के आस-पास के निचले इलाकों में हालात काफी खराब हैं. लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. लेकिन दिल्ली के लिए मुश्किल इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि अब यमुना का पानी दिल्ली के पॉश इलाकों में घुस रहा है. सड़कों पर दरिया बह रहा है.

लोहा पुल पर यमुना का रौद्र रूप
यमुना नदी के विकराल रूप को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 सितंबर 2025 से पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया है. इस पुल पर गाड़ियों और पैदल यात्रियों का आना-जाना पूरी तरह से रोक दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के लिए डायवर्जन रूट तय किए हैं.

यमुना के पानी में डूबे श्मशान घाट
दिल्ली के निगम बोध घाट और गीता कॉलोनी श्मशान घाट में यमुना का पानी भर गया है, इसलिए लोग अब फुटपाथ पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं. यमुना का पानी श्मशान में उस जगह तक पहुंच गया है जहां दाह संस्कार किया जाता है. निगम बोध घाट को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. वहां आने वाले लोगों को पंचकुइयां श्मशान घाट भेजा जा रहा है.

यमुना के पानी में तैरने लगे राहत शिविर और टेंट

यमुना बाजार में बाढ़ से निकालकर जहां लोगों को रखने का प्लान था उस प्लान पर पानी फिर गया है. शरणार्थियों के लिए जो टेंट लगाए गए थे वो भी तैरने लगे. हालांकि,  यमुना का जलस्तर अब कुछ कम होने लगा है लेकिन उफान अभी बरकरार है.

घट रहा है यमुना का जलस्तर, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर
दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटना शुरू हो गया है. आज, 5 सितंबर को सुबह 8 बजे पुराना लोहा पुल पर यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर रिकॉर्ड किया गया है. यमुना अभी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है. रात 8 बजे तक पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.15 मीटर तक पहुंचने की संभावना है.बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है. 13 जुलाई 2023 को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था.

