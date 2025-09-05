दरिया-दरिया दिल्ली... कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से यमुना घाट तक बाढ़ में डूबे, सिविल लाइंस के घरों में घुसा पानी

दिल्ली में भारी बारिश और यमुना के जलस्तर से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए है. यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. यमुना के बढ़ते जलस्तर से यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट और मयूर विहार जैसे इलाकों में बुरा हाल है. अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी हैं.

ड्रोन विजुअल में देखिए दिल्ली बाढ़ का हाल

VIDEO | Delhi rains: Drone visuals show Kashmere Gate bus terminal inundated as the Yamuna river level continues to rise.#Delhi #YamunaRiver #YamunaWaterLevel #DelhiRains



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/f2DvJA6Tfs — Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025

सिविल लाइंस समेत पॉश इलाकों में घुसा यमुना का पानी

यमुना बाजार से लेकर सिविल लाइन्स तककई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. सिविल लाइंस जैसे दिल्ली के पॉश इलाकों में भी मकानों के निचले हिस्से पानी में डूब चुके हैं. बता दें कि सिविल लाइंस में ही मुख्यमंत्री आवास भी स्थित है. बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के पास तक पहुंच गया है, जहां मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के ऑफिस हैं. आईटीओ, मयूर विहार और गीता कॉलोनी में लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं.

#WATCH | Delhi: Machines installed in the areas around Vasudev Ghat to pump out the flood water. pic.twitter.com/OsQElpmV7a — ANI (@ANI) September 5, 2025

वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मॉनेस्ट्री और मजनूं का टीला भी पानी में डूबे नजर आ रहे है. निगम बोध घाट, पुराना लोहा पुल, ISBT, बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर और नजफगढ़ में भी यमुना का पानी कॉलोनियों में घुस चुका है.

#WATCH | Vehicles submerged, buildings flooded on Bela Road in Delhi's Civil Lines as water from the overflowing Yamuna river entered the area. pic.twitter.com/S3js3aFEXK — ANI (@ANI) September 4, 2025

इधर, कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है, जिसके बाद आस-पास के निचले इलाकों में पानी भर गया है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने आज, 5 सितंबर को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है.

यमुना के आस-पास के निचले इलाकों में हालात काफी खराब हैं. लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. लेकिन दिल्ली के लिए मुश्किल इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि अब यमुना का पानी दिल्ली के पॉश इलाकों में घुस रहा है. सड़कों पर दरिया बह रहा है.

लोहा पुल पर यमुना का रौद्र रूप

यमुना नदी के विकराल रूप को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 सितंबर 2025 से पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया है. इस पुल पर गाड़ियों और पैदल यात्रियों का आना-जाना पूरी तरह से रोक दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के लिए डायवर्जन रूट तय किए हैं.

#WATCH | Delhi | Drone visuals from Loha Pul, where the Yamuna River is flowing above the danger level following incessant rainfall.



Anticipating the possible flood situation, people residing in the low-lying areas have been shifted to safer locations as a preventive measure.… pic.twitter.com/PW8YnULo2b — ANI (@ANI) September 5, 2025

यमुना के पानी में डूबे श्मशान घाट

दिल्ली के निगम बोध घाट और गीता कॉलोनी श्मशान घाट में यमुना का पानी भर गया है, इसलिए लोग अब फुटपाथ पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं. यमुना का पानी श्मशान में उस जगह तक पहुंच गया है जहां दाह संस्कार किया जाता है. निगम बोध घाट को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. वहां आने वाले लोगों को पंचकुइयां श्मशान घाट भेजा जा रहा है.

यमुना के पानी में तैरने लगे राहत शिविर और टेंट

यमुना बाजार में बाढ़ से निकालकर जहां लोगों को रखने का प्लान था उस प्लान पर पानी फिर गया है. शरणार्थियों के लिए जो टेंट लगाए गए थे वो भी तैरने लगे. हालांकि, यमुना का जलस्तर अब कुछ कम होने लगा है लेकिन उफान अभी बरकरार है.

घट रहा है यमुना का जलस्तर, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर

दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटना शुरू हो गया है. आज, 5 सितंबर को सुबह 8 बजे पुराना लोहा पुल पर यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर रिकॉर्ड किया गया है. यमुना अभी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है. रात 8 बजे तक पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.15 मीटर तक पहुंचने की संभावना है.बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है. 13 जुलाई 2023 को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था.

